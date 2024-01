Israel bombardeia três frentes e mata líder do Hezbollah, diz jornal Al-Ayyam Bahraini

Beirute – do nosso correspondente

o As relações entre a Casa Branca e Bibi Netanyahu estão no nível mais baixo de todos os tempos. Joe Biden não consegue fazer ouvir a sua voz e os interesses dos Estados Unidos e de Israel divergem, pelo menos como aconteceu com o porta-aviões Gerald Ford. Secretário de Estado dos EUA Anthony Blinken Ele está presente no Médio Oriente e afirma em todas as fases que “prolongar o conflito não será do interesse de ninguém”. Ele explica aos seus interlocutores árabes (que estão preocupados com os massacres em Gaza e têm dificuldade em lidar com a sua própria opinião pública) que Israel deve limitar as baixas civis. Em resposta, ele foi para Gaza O dia mais sangrento Para o ano de 2024 Com a morte de 247 palestinos.

o Washington Post revela isso A Agência de Inteligência de Defesa dos EUA alertou Israel contra o lançamento de um ataque contra o Hezbollah, milícias pró-iranianas no Líbano. Especialistas dizem que isso dividirá as forças entre Gaza e a frente norte, exporá as cidades israelenses aos poderosos mísseis balísticos do Hezbollah e causará entre 300 e 500 mil vítimas libanesas e Portanto, isto levará o Irão a responder. Os Estados Unidos ver-se-iam envolvidos em vários quadrantes ao mesmo tempo, algo que evitariam com prazer.

Foi uma decisão de Israel Ataque em três frentes diferentes. O primeiro ataque no Líbano resultou na morte de um importante comandante militar das forças especiais do Hezbollah com um míssil de precisão. Este é o segundo assassinato seletivo após o assassinato de um importante líder do Hamas em Beirute. Mais dois ataques entre Síria e Iraque Contra milícias pró-iranianas. “Uma onda sem precedentes”, segundo fontes Reuters. Vai ser Uma “nova fase” da guerramais precisamente, mas se não é uma provocação, então se assemelha. READ Dois submarinos russos com mísseis Kalibr no Mar Negro. Zelensky assina lei que proíbe nomes geográficos russos

Netanyahu enfrenta dificuldades em muitas frentes, além do nível judicial. Uma solução deve ser encontrada para i 70/80 mil israelenses fugiram da fronteira com o Líbano Para evitar as bombas do Hezbollah. Ele quer criar uma zona tampão que o Hezbollah não possa mais alcançar. Isto seria uma implementação da Resolução 1701 da ONU, no entanto Os Estados Unidos acreditam que podem chegar lá através de negociações, não de bombas.

A resposta positiva inicial veio de Ministro das Relações Exteriores do Líbano, Abdullah Bou Habib. Ele acrescentou: “O exército regular está pronto para desarmar o Hezbollah, mas Israel deve retirar-se dos territórios ocupados e impedir qualquer violação da nossa soberania nacional”. Segundo os Estados Unidos, o Hezbollah não quer uma guerra aberta. Ele poderá concordar com a retirada em troca de reconhecimento político e ajuda económica, mas não negociará antes de um cessar-fogo em Gaza. Entretanto, ele está a exercitar os músculos: um dos seus mísseis danificou gravemente uma base aérea israelita.