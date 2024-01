Prêmio para quem delatou. Então Zurique trava uma guerra com uma parada selvagem

Franco Zatonelli

Lugano – Em Zurique, ao distorcer o sentido cívico tradicional e difundido dos suíços, há quem incentive os cidadãos a espiar outros utentes da estrada que não cumpram as regras, com ofertas difíceis de recusar. Ou seja, com a promessa de eliminar multas por restrições de estacionamento, e transformá-las em recompensa, desde que estejamos dispostos a denunciar outros infratores, com algum tipo de cadeia de atrasos.

O sistema foi implantado por uma empresa privada chamada ParkPro, que foi contratada por diversos proprietários de prédios para punir motoristas e motociclistas que estacionam fora das vagas permitidas, com pesadas multas. Só para deixar claro, estamos a falar de uma multa até 90 francos, equivalente a cem euros ao câmbio atual, que também é válida para quem muitas vezes por pressa não adere aos lugares de estacionamento por centímetros. Você pode deixar seu carro com a roda na linha branca. Na prática, os estacionamentos têm que ser ideais se você quiser evitar aquele garotinho que escreve 'assistente de polícia' e deixa para você um pedaço de papel completo com um código QR para pagar a multa no para-brisa.

Mas vamos à convicção, ele escreve semana sim, semana não. Bubacher, foi detectado por um motociclista, cujo nome foi removido por questões de privacidade. Como ele mesmo diz, certa manhã, depois de uma viagem, chega cansado em casa no seu veículo de duas rodas, e sem vontade de dormir, estaciona onde pode e não se preocupa em procurar uma vaga organizada. . . Por isso deixou-o numa zona proibida de estacionar, em frente ao prédio onde morava. Mas o homem não sabe em que problema se encontra e não sabe que a ParkPro conseguiu um contrato para monitorar com câmeras as idas e vindas daquela estrada. A verdade é que, quando ainda não tinha superado o cansaço, ouviu a campainha tocar e encontrou à porta dois funcionários do ParkPro, que o convidaram a deslocar a moto. O que ele é rápido em fazer. Mas ele descobrirá, não muito depois, que ainda não acabou. Na verdade, passam algumas semanas e o motociclista infrator recebe uma multa de 90 francos, que decide contestar escrevendo um e-mail. Neste momento, da ParkPro, ele recebe uma oferta tão estranha quanto incômoda: cancelaremos a multa e, de fato, lhe daremos 10 francos se, cada vez que notar um veículo proibido de estacionar, você nos enviar a foto.

Mas o motociclista não está preparado para isso. “A multa – explicou ele Bubacher “Decidi pagar porque achei a oferta inaceitável.” Motivação? “Não tive vontade de me transformar em um espião pago.” Por seu lado, o CEO da ParkPro, em contacto com o Mid-Month, admitiu que este foi o método adoptado pela sua empresa. “Pensamos em fazê-lo ganhar algum dinheiro”, justificou. Para atingir o objetivo, é digno de nota uma certa mentalidade entusiástica do cidadão médio suíço, que está habituado a notificar a autoridade e, portanto, não se preocupa com os seus próprios assuntos, assim que percebe uma violação, mesmo que pequena, das regras. Quer se trate de uma proibição de estacionamento, de um ruído irritante ou, em qualquer caso, de uma situação considerada fora das regras.