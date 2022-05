PIB, Bonomi: “Dados levantam medo de recessão, precisamos de reformas”

Para o presidente da Confindustria, é mais do que nunca necessário que a Itália realize reformas importantes na mesa do governo. As partes, que estão engajadas em uma “batalha das bandeiras”, atrapalharão o primeiro-ministro Draghi. Bonomi abre a possibilidade de considerar a produção de energia nuclear italiana e alerta: “Não estamos imediatamente prontos para dizer o suficiente para o gás russo”

Dados do PIB do primeiro trimestre de 2022 não são tranquilizadores: Itália, diz presidente da Confindustria, Carlo Bonomi, em entrevista ao diretorvamos Mario Secchi, pode entrar em colapso. A situação é mais complexa agora do que era durante a pandemia de Covid-19. “Hoje, infelizmente, estamos na presença de uma série de componentes externos: aumento de preços de matérias-primas, custos de energia”, diz Bonomi, que considera mais necessário do que nunca continuar com as reformas que estão sendo feitas. “Um beco sem saída”: tributação, concorrência, políticas trabalhistas ativas, justiça. E a culpa, segundo o chefe da Confindustria, não recairá sobre os ombros do primeiro-ministro Mario Draghi, mas sim sobre as partes empenhadas em levar a cabo a “batalha entre as bandeiras”.

As relações entre a Confindustria e o primeiro-ministro Draghi vão “muito bem”. Bonomi ressalta como o primeiro-ministro conseguiu reposicionar a Itália “com uma autoridade em seu curso natural: Europa, América, OTAN”. O eixo Palazzo Chigi-Quirinale também funciona bem: com Draghi e o presidente da República Sergio Mattarella, a Itália pode contar com um “par de quadrados”. O problema é que “os partidos não têm o mesmo interesse nesse grande desenho geoestratégico”. As forças políticas, de acordo com Bonomi, não permitem que Draghi implemente as reformas exatas que a Itália precisa: “Eles começaram a desacelerar os procedimentos de reforma para as eleições administrativas no outono passado: Turim, Milão, Roma, Bolonha, Nápoles. lei que veio no quadro das eleições do Quirinale. Infelizmente, ainda teremos um período eleitoral muito longo, um período administrativo numericamente significativo O turno é votado em junho, teremos eleições regionais na Sicília em novembro e esperamos que a votação política em Março, a menos que eles queiram antecipar. Você tem que ficar perto do primeiro-ministro para ser Você tem força para fazer reparos. Draghi tinha uma ideia clara do que fazer, não de hoje: o problema é que os partidos dar-lhe a oportunidade de fazê-lo.”

Uma das questões mais discutidas nas últimas semanas foi a posição da Itália sobre a energia nuclear. Bonomi – de acordo com as “décadas de políticas energéticas defeituosas” da Itália – reflete como o país está preso em um “referendo de 34 anos sobre tecnologias há 34 anos. A tecnologia mudou tudo. Eu gostaria que este país discutisse as vantagens: há é uma nova geração de energia nuclear, podemos falar sobre isso?” Para Bonomi, o raciocínio deve ser de “mérito” e deve encontrar “uma base de discussão na Europa”, onde “14 dos 27 países” já trabalham com energia nuclear.

o Penalidades Adotado contra a Rússia não afeta a “capacidade de financiamento” de Moscou. Para Bonomi, se você quer dar um duro golpe no Kremlin, “as exportações de gás, petróleo e carvão da Rússia devem ser interrompidas, mas os efeitos devem ser avaliados com muita seriedade”. Entre estes, devemos pensar no que aconteceria se a Itália proibisse a importação de gás russo. Para o chefe da Confindustria, “não podemos substituir completamente o gás russo de uma vez, isso significará o colapso da produção do país”. No entanto, a Associação dos Industriais continua disposta a apoiar “o governo nas decisões que tomar”.

Da pandemia à guerra na Ucrânia

Para Bonomi, falar de indústria não é só falar de produtividade. É também uma “questão de segurança nacional”: consequências guerra na ucrânia Eles provam isso. Após a recuperação econômica provocada pelo fim do pior período da pandemia de coronavírus, “o momento de reiniciar a grande economia parecia chegar”. E são, segundo Bonomi: “A luz no fim do túnel foi outro trem, a luz da guerra de Putin, para as crescentes tensões entre os Estados Unidos e a Rússia, e para a Europa que se arriscava a ser uma cerâmica Manzoni entre tigelas de ferro. .” De acordo com Bonomi, é hora de “olhar para a realidade e se envolver com a Itália com a ideia de que estamos em um conflito que moldará uma nova ordem mundial. Que jogo queremos jogar? Temos uma visão?”

Crise econômica e custos trabalhistas

Outro jogo aberto na mesa do governo é sobre mundo de trabalho. Segundo Bonomi, é preciso não aumentar os impostos: “16% das empresas italianas já reduziram ou pararam a produção devido a aumentos, se as condições de guerra continuarem, outros 30% vão parar a produção, o que significa que quase” de duas empresas em A Itália corre o risco de parar. Bonomi diz que a Confindustria está disposta a sentar à mesa com a secretária do Trabalho, Andrea Orlando, mas antes deveria ter uma proposta para discutir. Ele especifica: Adaptar futuras intervenções a uma renovação de contrato diferente seria um “errado ” escolha.