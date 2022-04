A guerra russo-ucraniana, o Pentágono anuncia o envolvimento direto do exército alemão no treinamento de soldados de Kiev

porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA John Kirby Ele anunciou isso, além de solicitar outros 33 bilhões de dólares em ajuda paraUcrâniadois terços dos braços e MuniçãoOs Estados Unidos estão treinando seus soldados Kiev Use os sistemas de armas em suas bases em Alemanha E que isso aconteça de acordo com governo Alemão, o que ajuda na coordenação e organização. Por ocasião de um encontro com cerca de 40 países organizado por Washington na sede e sede da base americana Comando Central Conjunto aeronaves da OTAN Ramsteinna Renânia-Palatinado, há quatro dias, também a Alemanha, após longa hesitação, concordou em apresentar oUcrânia armas pesadas e Bundestag Isto foi aprovado anteontem por uma grande maioria. Ministro da Defesa alemão Christine Lambrecht O SPD já esperava entregar tanques antiaéreos antes da cúpula Gibbard A que a Alemanha teria aderido Trem Soldados de Kiev em seu território. No entanto, o advogado de defesa alemão descartou explicitamente Envolvimento Diretamente do Bundesphere, com a formação de determinação soldados ucranianos O uso dos antigos sistemas de obuses de 2000 só será feito pela indústria de guerra envolvida renovar armas. É a primeira vez que o governo de Berlim mostra um papel ativo.

Kirby apontou que dois conjuntos de um cinquenta dos soldados ucranianos estão atualmente sendo treinados em Alemanha uso de sistemas artilharia americana (lá ZdF Ele geralmente fala sobre obuses e outros sistemas de armas) então, de volta para casa, eles terão que agir treinadores às suas forças. Os exercícios são realizados por 160 membros do guarda Nacional Florida que estavam estacionados antes da eclosão da guerra Ucrânia Como consultores e que em fevereiro por razões de segurança foram retirados e colocados em outro lugar aldeias europeus. O funcionário norte-americano indicou que está estudando se também dará aulas de Videoconferência.

Kirby disse que os soldados de Kiev estão treinando em vários locais fora de seu país, e a Alemanha é apenas um deles, sem dar mais nada. detalhes. porta-voz pentagonal Ele parecia muito emocionado com a crítica direta de Presidente russo Vladimir Putin Para travar a guerra, apenas para pedir desculpas aos repórteres por sua explosão, relatórios alemães ARD de Washington. É difícil para Kirby suportar o que a Rússia está fazendo, “brutal e resfriador Nunca, acho que não imaginamos corretamente o quanto esse gênero resultaria violência E crueldadeOntem também o chanceler alemão Olaf Schulze julgamento severo foi expresso em moscas Em entrevista a um jornal da província atenção O que ecoou hoje em uma entrevista com seu companheiro em sua festa Rolf Mutzenich No Posto Renascença. Líder do bloco parlamentar de SPD Schultz pede uma ofensiva diplomática contra os países que eles apoiam moscas Para separá-los da esfera russa. Nas Nações Unidas, pelo menos 45 países não condenaram a agressão contra a Ucrânia, incluindo 5 potências nucleares. EU ‘ÍndiaPor exemplo, destaques MutzenichCompre grandes quantidades de gás de Rússiamas também ChinaO Brasil e a África do Sul Eles são aliados importantes de Moscou.