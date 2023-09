Depois da Alemanha, Austrália e Nova Zelândia, os vaporizadores descartáveis ​​serão proibidos em França como parte de um plano nacional antitabagismo. A primeira-ministra, Elizabeth Bourne, disse à rádio RTL que o governo “apresentará em breve um novo plano nacional para combater o tabagismo, proibindo os cigarros eletrónicos descartáveis, em particular o famoso ‘puff’ que causa maus hábitos nos jovens”. .





O governo francês está a finalizar o orçamento de 2024 com um plano mais amplo para reduzir o tabagismo, que, segundo Bourne, mata 75 mil pessoas por ano no país.





Ele disse que o plano não inclui um novo aumento nos impostos sobre os cigarros, mas acrescenta: “Isso não significa que não estejamos vigilantes em relação ao consumo de tabaco”.





Sua principal preocupação são os cigarros eletrônicos descartáveis, conhecidos como “puffs”, que dizem ser a porta de entrada para o fumo. Teme-se que sabores como sobremesas congeladas, marshmallows e pastilhas elásticas, que lembram doces infantis a um preço relativamente modesto, entre 8 e 12 euros, sejam dirigidos aos adolescentes.





Muitos países europeus também estão a considerar bani-los.



