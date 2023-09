Jaquetas enceradas para ele, aqui estão 4 modelos exclusivos…

Perfeito para o outono, perfeito para qualquer ocasião e perfeito para qualquer roupa. Resumindo, estes casacos encerados são sempre perfeitos!

Estávamos pensando o que modelo para xaile Mais famoso e mais funcional do que outonoA temporada, que falta apenas alguns dias para o seu início oficial. Bem, na verdade, só notamos versões deste vestir Realmente há muito, não muito, pelo amor de Deus, mas sim, muito. E poder pegar um e segurá-lo na palma da mão como se fosse o único seria um grande erro. É justamente por esse motivo que iniciamos uma série de artigos relacionados Jaquetas de outono Que começa hoje e termina em data ainda a definir. O primeiro encontro é sobre jaquetas ceraum verdadeiro ícone de Guarda-roupa britânico que conquistou o mundo inteiro agora. Aqui estão alguns sugestões (de homem) Muito exclusivo desde roupas…

Esses produtos distintos e maravilhosos vivem seu momento de ouro durante o outono. Apresentamos as melhores jaquetas enceradas do momento!

As parkas vêm até nós de uma longa tradição estilística no estilo britânico, que viu estes xales serem usados ​​principalmente por marinheiros e pessoas em contacto próximo com a natureza, e portanto à mercê das condições meteorológicas críticas, que assolam as costas do Reino Unido. Um pouco amigável aqui.

Porém, é justamente por esta razão que a jaqueta hoje considerada encontra suas propriedades primárias na impermeabilização. Não molha e ao mesmo tempo revela-se muito resistente ao vento. Resumindo, uma jaqueta de tempestade.

Resultado obtido com uma camada externa literalmente “encerada”. Na prática, aplica-se uma camada de cera, por meio de spray, tira ou pote de cera, para cobrir toda a peça; O que os torna estritamente à prova de vento e, acima de tudo, à prova d’água.

A forma, segundo algumas teorias, existe desde o antigo Egito, e obviamente não tinha esses formatos, mas os procedimentos para confeccionar roupas impermeáveis ​​eram quase os mesmos. Mais tarde, por volta do final do século XVIII, o oleado tornou-se um símbolo do traje naval britânico e hoje representa uma das maiores paixões da família real.

À menção de “jaqueta encerada”, pensa-se imediatamente na marca que a tornou icónica no mundo, a empresa inglesa Barbour; Mas esta forma tornou-se universal e hoje existem muitas marcas que oferecem a sua própria interpretação do xale em questão.

Além disso, várias formas de jaqueta também surgiram ao longo dos anos; Pensamos acima de tudo que se trata de atividades marítimas. Mesmo assim, é o design original que é um verdadeiro ícone no mundo da moda. Então, aqui estão algumas das melhores jaquetas enceradas masculinas clássicas disponíveis no mercado hoje…

O maior ícone de ‘categoria’ vem direto de South Shields (County Tyne and Wear)

Assim, depois de muitas introduções, só podemos partir da proposta clássica de Barbour. Neste caso estamos falando do Bedale, modelo que está na coleção desde 1980. É uma jaqueta curta e leve, originalmente desenhada para andar a cavalo, e depois amada por todos os ingleses e não só. Um verdadeiro ícone pop projetado para as necessidades práticas de equitação, com comprimento mais curto, ajuste relaxado, aberturas respiráveis ​​nas costas e um interior com núcleo de náilon “Drip Tape” que resiste à penetração da umidade do cavalo na jaqueta.

Barbour retorna, embora o principal protagonista aqui sejam os Palm Angels. Aqui está o linóleo Made in Italy …

Tradição e cores clássicas estão bem, mas moda é moda, então também é cor, inovação e revolução. E então pode haver uma jaqueta encerada feita na Itália (embora com uma grande contribuição da própria Barbour) que ofereça um tom rosa muito moderno. Assim me vem à mente a colaboração entre a marca inglesa e a empresa Palm Angels apresentada há apenas alguns meses. Nesse caso, o resultado é uma jaqueta encerada de 180 gramas que captura todas as tradições mais antigas do crossfit, mas quebra a história com seus lindos toques de cor!

Ralph Lauren oferece um modelo antiquado, não há igual na categoria desta marca e este é mais um exemplo

A Polo Ralph Lauren conseguiu, como sempre, ser reconhecida como uma master class, ou deveríamos dizer elegante (e classe extra). Aliás, a marca americana apresenta este lindo edredom encerado com distinta inspiração vintage. A vestimenta em questão é confeccionada com cera mylarin inglesa, produzida a partir de algodão tratado com uma camada de cera. Inspirado em uma jaqueta vintage, este design apresenta remendos reforçados nos ombros, bolsos funcionais e forro duplo que combina tartan com costura paralela.

A oferta inesperada de uma marca de motocicletas, aqui está a jaqueta encerada para centauros reais…

Concluímos com a mais inesperada das quatro propostas aqui apresentadas. Este modelo é, na verdade, a jaqueta de motociclista exclusiva da Harley-Davidson; É confeccionado em algodão encerado, que permite ao corpo respirar enquanto permanece seco. A jaqueta é equipada com detalhes práticos como costas reforçadas, mangas pré-curvadas, bolsos para itens pessoais e gola com botão de pressão que não vacila durante a condução. Legal, mas acima de tudo seguro na sela!