Trump levanta $ 102 milhões para se preparar para a ‘vingança’ – Corriere.it

A partir de Giuseppe Sarsina

O “Big Group” conseguiu financiar processos judiciais contra “eleições roubadas”. O ex-presidente está se preparando para disputar a corrida em 2024?

Donald Trump possui US $ 102 milhões em dinheiro. Recursos a serem gastos em política. Só nos primeiros seis meses de 2021, arrecadou US $ 82 milhões. Figuras importantes para um ex-presidente que foi banido pelas redes sociais e que foi publicamente acusado pelos democratas de ser o mentor do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro e com o judiciário investigando os negócios de suas empresas.

Trump nunca desmontou seu aparelho eleitoral. De fato, após a derrota de novembro passado, ele imediatamente lançou uma campanha de arrecadação de fundos para custear processos judiciais “contra eleições roubadas”, disse ele. O “Grande Grupo” mobilizou, em primeiro lugar, a sua base eleitoral através de uma correspondência estreita via e-mail e graças ao apoio da televisão e da rádio locais.

As ferramentas utilizadas, as chamadas “Comitê de Ação Política” (Voltar), existem dois tipos: Salve a américaFormado imediatamente após a vitória de Joe Biden e o clássico Faça a América grande novamente, a marca que estreou em 2016. Além do site DonaldJTrump.com Aceita pagamentos. No sábado, 31 de julho, o ex-presidente anunciou que havia enviado as demonstrações financeiras do primeiro semestre à Comissão Eleitoral Federal, conforme exigido por lei. De 1º de janeiro a 30 de junho de 2021 foram confiscados $ 82 milhões de 3,2 milhões de contribuintes.. O montante se soma a outros 40 milhões já existentes, totalizando R $ 102 milhões. Na verdade, de acordo com a análise O jornal New York TimesTrump também teria se beneficiado de contribuições direcionadas ao site WinReddirigido por republicanos. R $ 34,3 milhões vão chegar: 75% vão para os cofres dos Trumpistas, enquanto 25% ficam à disposição do partido. READ Confrontos entre Gaza e Israel, 40 mortos. Mais de mil foguetes foram lançados da pista. Uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU

Mas, além dos detalhes, todos esses números enviam um sinal muito claro para o mundo político americano. Donald Trump ainda está em campo e, provavelmente, pretende ficar por lá por muito tempo. A hipótese mais comum é que a ex-fabricante nova-iorquina já esteja, de fato, participando da campanha eleitoral de PE.NS 2024 eleições presidenciais. Muitos acreditam que Trump também terá um papel importante nas eleições de novembro de 2022, atacando “traidores” e “falsos republicanos” nas primárias.

Será mesmo assim? As indicações vindas do território são contraditórias. Certo, nas últimas semanas Trump apoiou alguns dos contendores. Mas, grosso modo, ele limita o apoio financeiro tanto quanto possível. O caso mais óbvio é o de Susan Wright, que participou de um círculo eleitoral do Texas. Donald pegou em Mar-a-Lago, mas apenas no último minuto Ele deu luz verde para um investimento limitado em comerciais. Wright acabou sendo derrotado por um republicano moderado. A mídia americana se perguntou: o controle de Trump sobre os conservadores está enfraquecendo? Talvez. No entanto, o relatório de ontem sugere outra explicação: Trump ainda está atraindo dinheiro e possivelmente muito apoio. Mas o mais importante, ele se concentra em apenas uma rodada. para ele.