Inglaterra, esposa de um terrorista livre do ISIS em uma casa de mais de meio milhão de euros

Um caso retumbante que causou muita controvérsia em Grã Bretanha Isso e aquilo pertence ao jovem de 27 anos Samia Hussein, a menina britânica que se casou caso da jihad (Na verdade, ele foi forçado a se casar com um guerreiro do ISIS.) Samia, que perdeu o braço e o peito em um ataque aéreo ternuraEle agora vive em uma casa de £ 500.000 na Inglaterra e recebeu uma prótese para o braço perdido graças ao Serviço Nacional de Saúde.

Samia Hussein ficou ferida quando as forças da coalizão lançaram um ataque a uma loja de armas perto de sua casa na cidade síria de Raqqa, que estava sob o controle das forças da coalizão. País islâmico. A jovem de 27 anos, que se juntou ao grupo terrorista em 2015, foi presa ao retornar à Grã-Bretanha em fevereiro de 2020. A Polícia Metropolitana afirmou que nenhuma acusação foi feita contra ela, mas ela permaneceu «sob investigação». Não se sabe oficialmente como a prótese do braço foi financiada, mas um parente de Al-Hussein disse: «Vem do NHS, com certeza».

Hussein, gosta Maio diárioNascida e criada em Londres, ela se mudou para a capital do Quênia, Nairóbi, por volta de 2012, para estudar para seu primeiro diploma e mora com seu padrasto. Mais tarde, ela se matriculou em um curso de jornalismo na Universidade Internacional dos Estados Unidos em Nairóbi em 2014, meses depois que o ISIS anunciou a extensão do califado entre a Síria e o Iraque. Samia começou a assistir a vídeos de propaganda jihadista com amigos da universidade e, segundo seu próprio relato, simultaneamente feitos online por líderes terroristas. Hussein deixou o Quênia e entrou na Síria pela Turquia no início de 2015.

Fale com o RegO mesmo O freelancer Alan Duncan, que produziu um documentário em três partes sobre o ISIS, disse que primeiro residiu em “madhafa”, Ou uma pensão, para mulheres jihadistas, na cidade de Manbij, apelidada de“ Little London ”devido ao grande número de jihadistas britânicos que vivem lá. As mulheres recém-chegadas foram forçadas a permanecer no museu até se casarem com um homem do ISIS.

Samia disse que ela se casou com um Um lutador chamado Abu Suleiman, também conhecido como Abu Maryam, o casal morou em Manbij por seis meses antes de se mudar para Raqqa. Após o ataque aéreo, ela passou sete meses no hospital onde seu braço foi amputado. Ela também perdeu o peito e sofreu ferimentos graves nas pernas. Hussein foi capturado durante a batalha de Baghouz, o último reduto do ISIS na Síria, no início de 2019 e detido na prisão de Al-Hol administrada por curdos no norte da Síria em 2019. Samia morreu em 2015 e sua família não tinha mais notícias dela mais de três anos, eles disseram. Ela foi descoberta quando a cidade síria de Baghouz caiu nas mãos das forças apoiadas pelos curdos, quando Duncan a enfrentou em maio.

Falando sobre sua experiência com o grupo terrorista, ele disse: «Eu tinha 20 anos, era frágil, em busca de um propósito na vida … Abandonei a carreira de jornalista. É triste que quatro anos tenham se perdido … Deixei tudo, pensando que estava vindo por uma causa melhor. O Estado Islâmico está procurando por você, levando você em consideração, mostrando o lado bom do que você está fazendo e não vendo mais nada ”. Mas Hussein se juntou ao ISIS em um momento em que o grupo já havia capturado milhares de mulheres yazidis e as tornado escravas sexuais.

Enquanto isso, seu carrasco britânico Muhammad Emwazi, também conhecido como Jihadi John, decapitou cinco reféns ocidentais na frente das câmeras. Essas notícias chocantes, que foram transmitidas em telas de televisão em todo o mundo, inclusive no Quênia, também foram vistas por Hussain. Quando questionada sobre a terrível violência jihadista, a menina respondeu: “em umEu não fiz nada. Eu não desempenhei nenhum papel nisso». Hussein disse que queria deixar o ISIS assim que entrar na Síria, mas temia ser morta e efetivamente mantida contra sua vontade. Mas quando questionada na mesma entrevista sobre o atentado à bomba em 2017 na Manchester Arena, que matou 22 pessoas, a maioria crianças, ela as descreveu como «vítimas de guerra».

“uma pernaNão apoio o bombardeio de crianças e mulheres da coalizão. Eu não apoio atacá-los lá». Samia também contou ao The Sun como ela perdeu o braço enquanto vivia no Inferno do Califado. «Entrei em casa e só me lembro de ver que tudo estava laranja, mas não percebi que estava ferido e tentei correr. Mas então eu percebi que meus braços haviam sumido, meus seios rasgados e minhas pernas quebradas com todo o osso para fora. O ataque não foi um ataque deliberado a civis, e culpo o ISIS por não os assediar por terem como alvo civis».

Hussain voltou à Grã-Bretanha 18 meses atrás e foi preso no aeroporto de Heathrow sob as leis antiterror. Ela foi libertada logo após sua prisão e está livre para vagar pelas ruas da Grã-Bretanha desde então, apesar de passar quase cinco anos nas fileiras do grupo terrorista do Estado Islâmico. Ele agora vive em uma casa do conselho recém-construída com membros de sua família no oeste de Londres, onde propriedades semelhantes custam entre £ 500.000 e £ 600.000.

Na semana passada, o Ministério da Defesa a rastreou até a propriedade onde ela foi vista vestindo roupas ocidentais modernas, junto com uma cobertura islâmica na cabeça. Não havia sinais eletrônicos visíveis, o que significava que seus movimentos não eram monitorados pela polícia. Em relação à prótese de braço, a polêmica cresce na Grã-Bretanha devido ao fato de o Serviço Nacional de Saúde ter pago £ 3.000 mais despesas com consultas e assistência com fisioterapia em um momento em que vivia sua pior crise financeira. devido à epidemia cobiçosa. As instituições de caridade que apoiam amputados dizem que o tempo médio de espera por um novo membro era cerca de um mês ou seis semanas antes do surto do coronavírus. Mas depois da pandemia, os serviços foram paralisados ​​e o tempo de espera tornou-se vários meses.

Quando o Departamento de Defesa tentou falar com Hussein em sua casa na semana passada, uma mulher apareceu na porta dizendo que Samia não morava lá. Mas ela teria gritado de dentro do cancelamento: «Vou chamar a polícia se você não sair». Os vizinhos confirmaram que Hussein morou lá com sua família por dois anos. Um parente de Hussain, que pediu anonimato, disse que colocou uma prótese no braço há cerca de um ano, cerca de três meses depois de retornar ao Reino Unido. «Desde seu retorno, Samia frequenta cursos de educação governamental», que se acredita ser o programa de prevenção do extremismo que os repatriados devem seguir. O parente acrescentou: «O governo está envolvido de qualquer maneira. Eles fizeram uma lavagem cerebral nela e encontraram uma maneira de recuperá-la da Síria.

Provocando polêmica, o MP conservador Tom Hunt disse: «Se um cidadão britânico for para a Síria para se juntar ao ISIS, o inimigo declarado de nosso país, ele abrirá mão da cidadania britânica. Ele não deveria ter permissão para voltar, muito menos fazer parte de um conselho local e receber cuidados caros do NHS. O representante conservador Andrew Bridgen acrescentou: «Só espero que essa mulher tenha sido submetida a uma avaliação completa e não represente nenhuma ameaça à segurança nacional ou a seus vizinhos».

Embora a Grã-Bretanha tenha impedido Shamima Begum, uma ex-estudante de Londres, de retornar ao Reino Unido ao privá-la de sua cidadania, muitos outros foram autorizados a retornar silenciosamente ao país. Tarina Shakeel, 31, ex-trabalhadora de saúde de Burton-on-Trent, Staffordshire, foi presa sob acusações de terrorismo após retornar da Síria e presa por seis anos e meio em 2016. Sua estada na Síria gerou indignação na Grã-Bretanha sobre ele postando fotos de seu filho de 14 meses usando uma bandana jihadi nas redes sociais.

Duas mulheres britânicas do ISIS perderam sua cidadania em novembro de 2019, mas receberam o direito de retornar aqui em março passado, depois que a Suprema Corte restaurou sua cidadania britânica. Cerca de 450 jihadistas britânicos voltaram da Síria para o Reino Unido. Uma investigação da BBC na semana passada revelou que apenas 14 deles – menos de 3% – foram condenados por crimes terroristas. O Home Office estima que pelo menos 950 extremistas britânicos aderiram à jihad síria.