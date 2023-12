Guerra ucraniana Kiev: “Moscou posiciona 3 navios no Mar Negro.” O exército russo avança: 7 frentes no leste.. Putin: “Moscou lutará por 5 anos.”

Atualizações em destaque







para'o exército russo Tenta avançar em sete frentes em Donetsk e Luhansk, no leste do paísUcrâniaO Estado-Maior em Kiev anunciou isto no briefing matinal, acrescentando que nas últimas 24 horas as forças de defesa “eliminaram 920 soldados russos, elevando as perdas totais das forças do Kremlin para cerca de 356.670 soldados mortos”. Ontem, o exército ucraniano – segundo o Estado-Maior – repeliu ataques violentos na região de Kharkiv, na direção de Kubyansk, em Liman e em Serebriansk (Lugansk). Os combates também ocorreram nas linhas de frente em Bakhmut (Donetsk) e Avdiivka.

