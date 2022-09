Um vazamento de gás “sem precedentes” danifica três linhas em Nord Stream – Mundu

Vazamento de gás afeta os dutos Nordstream 1 e 2: O governo dinamarquês deixou isso claro ao anunciar que havia aumentado o nível de alerta sobre infraestrutura energética.

O gasoduto Nord Stream sofreu danos “sem precedentes” em três linhas do gasoduto e é “impossível neste momento estimar o momento de retomar os reparos” da infraestrutura. É o que o Nord Stream relata em nota, informa a Bloomberg. A Nord Stream informou ontem uma queda de pressão em duas de suas linhas, pois as autoridades suecas e dinamarquesas identificaram vazamentos de gás no Mar Báltico, perto da rota Nord Stream.

“sem precedentes”

O dano infligido simultaneamente em três linhas marítimas do Nord Stream em um dia é “sem precedentes”. Isso foi afirmado pela operadora de rede Nord Stream ag, relata a RIA Novosti. A empresa também declarou que é impossível estimar quando o sistema da rede de gás voltará à capacidade operacional.

Dinamarca, Mar Báltico: vazamento de gás do Nord Stream 2

EUA, indicações iniciais sobre Nord Stream apontam para um ataque

Ele acrescentou que “os vazamentos de gás do Nord Stream estão sob investigação, e os primeiros relatos indicam que foram causados ​​por um ataque, mas são apenas as primeiras notícias”. Isso foi afirmado pelo secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, em uma entrevista coletiva em Washington com o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar. E o secretário de Estado dos EUA enfatizou que “nos próximos meses, devemos trabalhar para acabar com a dependência energética da Europa em relação à Rússia”.

preço do gás

O preço do gás permanece na final após uma sessão em que é reiniciado devido a danos ao Nord Stream e dúvidas sobre suas origens. Menos de meia hora após a conclusão das negociações, o contrato Ttf em Amsterdã saltou acima de € 200, atingindo € 207 por megawatt-hora (+19%).

Gás ferve no mar

O gás dos gasodutos Nord Stream 1 e 2 ferve à superfície no Mar Báltico, agitando áreas offshore com um diâmetro de 200 a 1.000 metros. Isso veio em um comunicado do exército dinamarquês, que publicou fotos.

explosões submarinas

Estações sísmicas na Suécia e na Dinamarca registraram poderosas explosões submarinas na mesma área do vazamento de gás na segunda-feira. A emissora nacional sueca Svt. “Não há dúvida de que são erupções”, disse Björn Lund, professor de sismologia da Rede Sismológica Nacional Sueca. A primeira explosão foi registrada às 02h03 de segunda-feira à noite e a segunda às 19h04 da noite de segunda-feira. Os alertas sobre fugas de gás da Administração Marítima foram às 13h52 e 20h41 de segunda-feira, respetivamente.

Nascido, estamos investigando vazamentos de gás Nord Stream

“A OTAN está monitorando de perto a situação no Mar Báltico. Os aliados estão examinando as condições do vazamento de gás e trocando informações, inclusive com a Finlândia e a Suécia.” O anúncio foi feito por um funcionário da OTAN que a ANSA ouviu em referência ao vazamento de gás do gasoduto Nord Stream.



acusações de Kyiv

“O vazamento de gás do Nord Stream 1 nada mais é do que um ataque terrorista planejado pela Rússia e um ato de agressão contra a União Européia. A Rússia quer desestabilizar a situação econômica na Europa e causar pânico antes do inverno.” Mykhailo Podolak, conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Putin, escreve no Twitter. “A melhor resposta de segurança e investimento”, acrescenta, “é abastecer a Ucrânia com tanques, especialmente tanques alemães…”.



Itália e 12 países da UE, o preço máximo de todas as importações de gás

“O teto de preços, que vem sendo exigido desde o início por um número crescente de países da UE, é a única medida que ajudará cada país a reduzir a pressão inflacionária, gerenciar expectativas, fornecer um quadro em caso de possíveis rupturas de oferta e limitar o aumentar – os lucros do setor”. Lê-se numa carta assinada pela Itália com outros 12 países (Espanha, Polónia, Grécia, Bélgica, Malta, Lituânia, Letónia, Portugal, Eslovénia, Eslováquia, Croácia, Roménia) e dirigida a Bruxelas. O limite se aplica a todas as transações e não se limita a importações de jurisdições específicas.

Sem efeito na segurança

“A Comissão foi notificada de três vazamentos de gás, dois no Nord Stream 1 e um no Nord Stream 2.” Isso foi esclarecido por Tim McVeigh, porta-voz da Autoridade Executiva, explicando que a União Europeia está monitorando a situação e confirmou que “não há impacto na segurança”. Especulação prematura” sobre as causas do vazamento de gás.

Armazenamento na Itália está perto de 90%

O armazenamento de gás italiano está se aproximando do limite de 90%. A plataforma europeia que certifica o valor esta manhã refere-se a 173,36 TWh como quantidade de gás injetado, equivalente a 89,62% da capacidade total. Na Europa, foram armazenados 976,95 TWh com uma taxa média de preenchimento de 87,73%.

Hipótese de ataque submarino

É muito improvável que a perda de pressão nos gasodutos Nord Stream tenha sido resultado de um acidente, e a sabotagem, o curso mais plausível considerado pelos especialistas, pode ter sido cometida apenas por um estado ativo, por mergulhadores da Marinha ou por um submarino. Isto é o que Tagspiegel escreve sobre os danos aos tubos. A marinha dinamarquesa e especialistas em segurança alemães estão tentando explicar o motivo da baixa pressão nos dois oleodutos. “Nossa imaginação não consegue encontrar outro cenário além da suposição de um ataque direcionado”, disse Tagesspiegel, segundo o jornal. “Tudo sugere que não foi uma coincidência.” De acordo com o jornal, duas hipóteses principais estão sendo discutidas agora: a origem da emboscada pode ser a Ucrânia ou alguns de seus aliados. Ou talvez tenha sido uma operação pseudo-russa para alimentar mais insegurança e aumentar os preços do gás.

A reação do Kremlin

O Kremlin define a queda de pressão nos gasodutos Nord Stream como uma “situação sem precedentes que requer investigação urgente”. Isso foi afirmado pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, de acordo com relatórios da TASS. Peskov disse que o Kremlin não descarta que “a destruição dos gasodutos Nord Stream possa ser resultado de sabotagem”, acrescentando que “a emergência nos gasodutos Nord Stream é um problema de segurança energética como um todo”. continente.”