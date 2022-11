Últimas notícias da Ucrânia. O Parlamento da União Européia aloca 18 bilhões de dólares para Kiev. Três usinas nucleares foram reconectadas à rede elétrica

7:58

Kyiv: Os russos realizaram 78 ataques com mísseis e 23 aeronaves.

As forças russas lançaram 78 mísseis e 23 ataques aéreos e dispararam mais de 70 mísseis contra as posições das forças ucranianas e áreas povoadas nas últimas 24 horas. Isso foi relatado pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, explicando que “durante um ataque maciço a edifícios residenciais e infraestrutura de energia nas regiões de Kyiv, Vinnytsia, Lviv, Kirovohrad, Zaporizhia, Kharkiv e Donetsk, as forças de ocupação lançou 67 mísseis de cruzeiro e até 10 drones de ataque.” Lancet: 51 mísseis e 5 drones das Forças de Defesa da Ucrânia foram abatidos. O Estado-Maior também informou que, no dia anterior, unidades das Forças de Defesa repeliram os ataques dos invasores nas regiões de Andreevka, Bakhmut, Klychchevka, Krasnohorivka, Marinka, Ozaryanivka, Opetny e Yakovlevka na região de Donetsk. Ontem, a Rússia lançou outro ataque maciço de mísseis contra Kyiv e outros assentamentos ucranianos. Segundo as autoridades, três pessoas morreram no ataque à capital, entre elas uma adolescente de 17 anos. 11 outros ficaram feridos. Segundo a polícia, seis pessoas morreram e 36 ficaram feridas.