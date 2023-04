Rússia, Prigozhin previu: “A contra-ofensiva ucraniana começará em 15 de maio”

A esperada contra-ofensiva do exército ucraniano começará em 15 de maio. Isso foi apoiado pelo chefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, em uma entrevista em vídeo com o jornalista Semyon Pegov, citando a TASS. “O exército ucraniano está pronto para um contra-ataque. “Ele estava sendo impedido pelo mau tempo e talvez por alguns problemas internos que precisava resolver”, disse Prigozhin. “Talvez eles nos deem um descanso no dia 9 de maio, mas o ataque começará 100% antes do dia 15 de maio”, concluiu.

o destino de Wagner

Prigozhin então disse que a milícia mercenária do Grupo Wagner pode desaparecer em breve, pois reclamou repetidamente sobre a forma como a Rússia estava travando a guerra na Ucrânia e alegou que as forças armadas regulares não estavam fornecendo munição para suas tropas e acusou os líderes militares de traição. “Wagner está perdendo força”, explicou Prigozhin. “Em pouco tempo isso vai acabar. Passaremos para a história. Não se preocupe, coisas assim acontecem.” O blogueiro Pegov postou o clipe com as declarações de Prigogine em seu canal no Telegram. Entrevista à agência de notícias ReutersWagner não comentou. Prigozhin, conhecido por seu estilo combativo e senso de humor sarcástico, disse que estava brincando quando disse que suas forças parariam de bombardear Bakhmut para permitir que as forças ucranianas mostrassem a cidade aos jornalistas americanos. Mas ele também disse que suas forças sofreram pesadas perdas nesta semana devido à falta de apoio de Moscou. Na semana passada, ele expressou preocupação com um contra-ataque de forças ucranianas bem equipadas em Bakhmut. No passado, Wagner enviou soldados para lutar na Síria e em conflitos na África. Em janeiro, os EUA designaram formalmente o Wagner Group como uma organização criminosa transnacional e congelaram seus ativos americanos por ajudar os militares russos na guerra na Ucrânia.

