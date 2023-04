Você sabe quanto tempo pode usá-los antes de precisar lavá-los?

Jeans e pijamas estão entre os itens indispensáveis ​​do guarda-roupa, mas por quanto tempo você consegue usá-los antes de ter que lavá-los? Aqui está a resposta definitiva para esta pergunta comum.

o Jeans e pijamas EU Você deve possuí-lo de qualquer guarda-roupa. Peças básicas do guarda-roupa para sair e ficar em casa, são Entre as roupas mais desgastadas de todos os tempos.

Conforto e versatilidade, embora muito diferentes, têm um ponto em comum: Você costuma usá-lo por dias a fio. Às vezes você exagera e acaba usando-os constantemente, apesar do passar do tempo, lavando-os depois de muito tempo. Mas com que frequência você deve colocar jeans e pijamas na máquina de lavar?

Jeans e pijamas: são usados ​​o tempo todo, mas será que são tão saudáveis ​​assim?

Muitas vezes acontece na rotina de alguém que a roupa é usada repetidamente. É como se houvesse um mantra implícito nos dizendo “Até ficar sujo, tenho que continuar usando.”. Mas aquele “até sujar” é com a gente, muitas vezes deixando passar muito tempo.

Em caso jeansVocê não pode exagerar nos tempos de lavagem, que eles usam de qualquer maneira quando estão fora: embora o jeans seja um tecido muito forte e durável, você não pode ficar semanas inteiras em jeans sem lavá-los.

para qualquer preocupação vestido de noite Se é verdade que só se usa em casa, e por isso menos saturado de sujidade, de qualquer forma, quando o usas à noite, transpiras por dentro, razão pela qual, também neste caso, não se pode puxar muito . meio que Troque os lençóisque deve ser feita pelo menos uma vez por semana, a prática da lavagem regular também se aplica às roupas de dormir.

Jeans e pijamas: com que frequência devem ser lavados?

Não existe uma regra inequívoca sobre a lavagem de pijamas e jeans. Depende muito das condições e de quão suado você está por dentro: faça a média de qualquer maneira Deve ser lavado depois de usá-lo quatro vezes.

Se você continuar a usá-los e não lavá-los, estará se expondo a riscos, podendo ser acometido por bactérias e fungos. Em geral, porém, no que diz respeito linho Isso deve ser trocado e lavado diariamente. O mesmo vale para roupas esportivas.