Ucrânia, Moscou: dois mortos na região russa de Bryansk – o mundo

A agência oficial de notícias TASS citou o governador da região de Bryansk, na Rússia, dizendo que duas pessoas foram mortas após o bombardeio da vila de Suzymka pelas forças armadas ucranianas. Em seu perfil no Telegram, Bogomez explicou que um prédio de apartamentos foi completamente destruído e duas outras casas foram severamente danificadas. Há também um ferido. Bryansk Oblast está localizado no extremo oeste da Rússia, fazendo fronteira com as regiões Sumy e Chernihiv da Ucrânia ao sul.

O Ministério do Interior ucraniano anunciou a conclusão da operação de busca e salvamento em Uman. “Como resultado do ataque russo ao palácio, 23 pessoas morreram: 22 (falecidas) foram retiradas dos escombros e mais uma pessoa morreu no hospital. Entre os mortos estavam seis crianças: três meninos (um e um anos e meio) 16 e 17 anos), disse o ministério no Telegram. e três mulheres (8, 11 e 14 anos)”, disse ela, observando que todos os corpos foram identificados. para resgatar 17 pessoas sob os escombros.” Além disso, “nove pessoas ficaram feridas como resultado do ataque”.

O ministro Igor Klimenko comentou: “Minhas sinceras condolências aos parentes do falecido. Puniremos esse mal. Não permitiremos que ele cresça. Certamente nos levantaremos novamente e venceremos.”

Existe uma possibilidade realista de que o ataque com mísseis russos a Uman tenha sido uma tentativa de interceptar unidades de reserva e suprimentos militares.

Ucranianos. O Ministério da Defesa britânico afirmou isso no Twitter em sua atualização regular com base em relatórios de inteligência. O Ministério da Defesa disse que Moscou lançou “a primeira grande onda de ataques com mísseis de cruzeiro contra a Ucrânia desde o início de março de 2023”. Os bombardeios realizados por Moscou mostram uma mudança de tática por parte da Rússia, após as intensas incursões que visava

Infraestrutura de energia ucraniana durante o inverno.

E um tanque de combustível pegou fogo na cidade de SevastopolE Na Crimeia, após um possível ataque de drone ontem à noite. O anúncio foi feito pelo governador da província anexada à Rússia, Mikhail Razvogayev, segundo o qual o incêndio se espalhou por uma área de mil metros quadrados. Fotos e vídeos do que parece ser todo o depósito de petróleo em chamas e uma enorme nuvem negra de fumaça sobre a cidade começaram a circular nas redes sociais. O porta-voz de Razvogayev indicou posteriormente que o incêndio não representava perigo para as estruturas civis na cidade do Mar Negro, pois afetou apenas os edifícios do porto. Em seguida, o governador de Sevastopol disse que ninguém ficou ferido no acidente e também não foi planejada a evacuação dos moradores dos bairros próximos. Atualmente, 18 equipes de combate a incêndios estão trabalhando para apagar o fogo.

Ele acrescentou: “Uma explosão ocorreu na cidade de Sevastopol em 29 de abril, que é a punição de Deus, especialmente para os civis que foram mortos em Amã, incluindo cinco crianças. Essa punição continuará.” Este é o comentário de Andrei Yusov, porta-voz da inteligência do Departamento de Defesa dos EUA

Ministério da Defesa da Ucrânia. Ele acrescentou: “Todos os residentes da Crimeia ocupada temporariamente são aconselhados a não se aproximarem de instalações militares no futuro previsível”. O funcionário disse que a explosão destruiu mais de 10 tanques de derivados de petróleo destinados à frota russa no Mar Negro.

Enquanto isso, o chefe de Wagner, Yevgeny PrigozhinE Ele disse que os militares ucranianos estavam prontos para lançar um contra-ataque até 15 de maio. “O exército ucraniano está pronto para um contra-ataque. Foi prejudicado pelo mau tempo e talvez por alguns problemas internos que teve de resolver”, disse Prigozhin. “Talvez eles nos deem um descanso no dia 9 de maio, mas o ataque começará 100% antes do dia 15 de maio”, concluiu.

Enquanto isso, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu aos parceiros ocidentais que tomem a decisão de fornecer caças F-16 à Ucrânia, enfatizando que a falta de aeronaves modernas não afetaria o início do contra-ataque: “Francamente, seria muito útil (temos F-16s). Sabemos que não chegaremos tarde, então vamos começar o contra-ataque antes mesmo de termos F-16 ou outras aeronaves. Vamos começar e continuaremos. Ele afirmou isso em uma entrevista com representantes da mídia finlandesa, sueca, dinamarquesa e norueguesa, conforme relatado pelo Ukrinform.

Zelensky disse que a contra-ofensiva que o exército ucraniano está planejando para libertar os territórios ocupados pela Rússia também inclui a libertação da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014. “Queremos salvar o máximo de vidas possível, então o número de armas é importante”, disse. Segundo Zelensky, as forças russas estão perdendo a motivação a cada dia e ao mesmo tempo temendo as consequências de sua retirada.

Enquanto Zelensky se recusou a revelar quaisquer detalhes ou cronograma do contra-ataque, ele acredita que foi planejado final da primavera ou início do verão. Apesar de suas esperanças de sucesso, ele também alertou que a guerra pode se arrastar por anos ou mesmo décadas. “É mais apropriado que outros países apoiem a Ucrânia agora do que aumentar o risco de uma terceira guerra mundial”, disse Zelensky na entrevista.

De sua parte, Prigozhin afirmou isso “Wagner pode deixar de existir em breve”, disse um vídeo postado no Telegram pelo blogueiro de guerra russo Semyon Pegov e divulgado por vários meios de comunicação internacionais. Durante a guerra na Ucrânia, Prigozhin criticou repetidamente a forma como Moscou conduz as operações militares, acusando os comandantes do exército russo de traição por falta de apoio a seus homens, e atualmente lidera a campanha de conquista de Bakhmut. Não ficou claro o quão sério era o discurso de Prigozhin, e Wagner não comentou neste momento.

Prigozhin disse: “No momento, estamos chegando ao ponto em que Wagner deixará de existir. E isso acontecerá em breve. Seremos história, mas não me preocupo com isso, são coisas que podem acontecer.” . O blogueiro de guerra russo Pegov posteriormente postou o clipe em seu canal no Telegram. Prigozhin, conhecido por seu estilo combativo e senso de cinismo, disse na quinta-feira que estava brincando quando disse que suas forças parariam de bombardear Bakhmut para permitir que as forças ucranianas mostrassem a cidade a jornalistas americanos visitantes.