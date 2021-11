Covid Alemanha, dados de hoje: 76 mil feridos, 357 mortos. 4.000 pessoas estão em tratamento intensivo

ROMA, 26 de novembro de 2021 – “Precisamos de um grande Reduza o contato. E Isto é agoraCabeça Instituto Robert Koch, Lothar Wielel, em uma entrevista coletiva com o Ministro da Saúde alemão, Jens Spahn. a situação cobiçado na Alemanha Na verdade, continua a piorar: depois dos dados de ontem, hoje foram mais de 76 mil feridos (76.414) Enquanto o número de mortos aumenta 357 vítimas nas últimas 24 horas. Estamos na frente no cruzamentoE nós temos uma escolha – explicou Wilt -: Podemos seguir o caminho que leva ao caos e a um final ruim. Ou que facilite o sistema de saúde e nos permita viver Feliz Natal E isso ainda permite que muitas pessoas celebrem o Natal. ”

“O A situação é muito trágica, como não aconteceu em nenhum outro momento desde o início da epidemia ”, acrescentou Spahn, em parceria com Wielel que“ o número de contatos deve ser bem menor, e são necessárias mais restrições ”. Segundo a proprietária do Ministério da Saúde , a nova onda do vírus Corona “Viaja das áreas mais afetadas em Sul e emEle é Da Alemanha para o Ocidente e o Norte. Spahn também destacou o fato de que muitas operações programáveis ​​começaram a ser adiadas: “Atualmente em nosso país até 100 pacientes em terapia intensiva devem ser transferidos” de uma região da Alemanha para outra e Wieler está atualizando o número de Locais de cuidados intensivos ocupados: “Eu terminei 4000“Daí o apelo dramático: à luz das 100.000 mortes pela pandemia e mais de 70.000 infecções por dia”, o que ainda não aconteceu – Willell se perguntou – para persuadi-los a introduzir todas as medidas disponíveis para impedir isso Quarta onda? “

Nesta foto, adicionamos o Boom sul-africano. “Estamos muito preocupados e esperamos que se espalhe Esta alternativa Pode ser limitado ”, explicou Robert Koch Istitut, presidente do Robert Koch Istitut, sobre B.1.1.529. Para nós – especifique – não se sabe se esta alternativa realmente existe na Europa. ” 80 sequências desta alternativa.

“Não queremos permitir Bergamo aqui na Saxônia ” Governador da Saxônia Michael Kretschmer, falando ontem à noite em uma discussão online sobre a emergência de Covid na Alemanha. Nas terras do centro-leste, os dados sobre a incidência de infecção são particularmente altos, com um pico em algumas áreas de mais de 3.000 infecções por 100.000 habitantes em sete dias. “Se virmos na próxima semana neste momento que o desenvolvimento da epidemia segue no mesmo ritmo, teremos que discutir juntos o que ainda é necessário para prevenir a ocorrência de Bergamo na Saxônia”, disse Kretschmer, referindo-se à trágica situação que ocorreu na cidade de Lombard durante a primeira onda do vírus Corona.

Bélgica e Holanda

nova pressão Lutando contra a cobiça na Bélgica: A partir de amanhã, durante três semanas, as discotecas estarão fechadas. As venezianas foram baixadas em Restaurantes às 23h, no máximo seis pessoas por mesa. Não há festas privadas, exceto para casamentos e sem restrições até mesmo em funerais. O primeiro-ministro Alexandre de Croo anunciou as medidas ao final de mais um impasse com o Comitê Consultivo. “Sei que é muito difícil e é uma grande decepção”, admitiu. De Croo lamentou: “O número de leitos em terapia intensiva dobrou em uma semana. A linha vermelha foi ultrapassada e isso é muito preocupante.” Quem acrescentou: “Felizmente temos vacinas. Felizmente, nove em cada dez adultos foram vacinados. Se não tivéssemos a vacina a situação teria sido ainda mais trágica. Mas, apesar disso, a situação de saúde não é sustentável. Vemos isso os médicos da enfermaria geral estão completamente exaustos. E essa pressão tratamento intensivo De Croo explicou que a situação atual é pior do que o cenário mais alarmante apresentado por especialistas e acrescentou: “Nossa missão é muito clara: devemos tomar medidas para reduzir a pressão sobre a saúde”. Explicou que “a Coordenação decidiu trabalhar em três eixos: vacinação, medidas estruturais para reduzir a pressão sobre os hospitais e uma série de medidas para limitar a transmissão do vírus”.

A Europa é mais uma vez o epicentro global da pandemia, e a variante delta reduziu a eficácia das vacinas para 40%, segundo a Organização Mundial de Saúde. Na esteira do aperto Restrições na França E entre os 100.000 mortos na Alemanha, a Holanda também está se preparando para tomar decisões difíceis. Uma conferência de imprensa está agendada para esta noite com o primeiro-ministro Mark RutteO que poderia anunciar o fechamento de bares e restaurantes à tarde, em vez de à noite, e endurecer as proibições aos não vacinados. A Holanda tem mais de 22.000 novos casos por dia.

República Checa

Novo registro de infecção em República Checa: Foram 27.717 nas últimas 24 horas, e esse número não ocorria desde o início da pandemia. Ontem o chefe Milos Zeman Ele foi hospitalizado novamente algumas horas depois de receber alta porque o teste foi positivo para coronavírus. E seu porta-voz, Jerry Oveczyk, especificou que “seu programa será suspenso enquanto ele estiver fazendo tratamento para Covid”. Portanto, Zeeman não nomeará um novo primeiro-ministro hoje, como esperado.