Adversário venezuelano Guaidó chega à Colômbia e é obrigado a sair novamente

Bogotá Colômbia forçou ex-líder da oposição venezuelana Juan Guaidó Deixar o país poucas horas depois de chegar a Bogotá para participar de uma conferência internacional sobre a Venezuela. Uma fonte da oposição disse à AFP. Segundo uma fonte anônima, Guaidó está agora em um “voo comercial” com “o destino são os Estados Unidos”. As autoridades colombianas, que falaram da “entrada inadequada” do ex-líder da oposição venezuelana em seu país, não confirmaram a saída de Guaidó. A conferência internacional é uma iniciativa do presidente colombiano Gustavo Petro A partir de hoje, cerca de 20 países estão participando, incluindo Estados Unidos e França, com o objetivo de relançar as negociações sobre a normalização da Venezuela para finalmente alcançar eleições livres. As negociações começaram no México em agosto de 2021 e foram interrompidas em novembro seguinte. Mas representantes do regime venezuelano e da oposição não foram convidados para as reuniões em Bogotá. Guaidó, que ainda está à frente de vários processos pendentes no judiciário venezuelano, incluindo o caso de alta traição, está expressamente proibido de deixar seu país.