“Talibã mata líder do ISIS que atacou Cabul” – Ultima Ora

(ANSA) – NOVA YORK, 25 DE ABRIL – O Talibã matou o líder do ISIS Khorasan, responsável pelo ataque suicida de 2021 no aeroporto de Cabul, durante o qual 13 americanos e 170 civis foram mortos. O New York Times informou, citando algumas fontes, que a inteligência dos EUA está afirmando com “alta confiança” que o arquiteto do ataque foi morto sem fornecer nenhuma evidência. As autoridades americanas descobriram no início de abril que o mentor do ataque provavelmente morreu em uma operação do Talibã no Afeganistão. Não ficou claro se sua morte foi planejada ou se sua morte foi resultado da escalada de confrontos entre combatentes do Talibã e do ISIS, segundo o New York Times, indicando a relutância das autoridades americanas em identificar a identidade do líder morto. O governo Biden está convocando as famílias dos 13 americanos mortos no ataque para dar a notícia.



“Eles não deram o nome dele, não me contaram os detalhes da operação”, disse Darren Hoover, pai do fuzileiro naval Taylor Hoover, morto no ataque, descrevendo-se como “frustrado” com o telefonema. da Casa Branca (ANSA).