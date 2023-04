“Aceite ser mais pobre” é a tempestade no Banco Central do GB – Ultima Ora

(ANSA) – LONDRES, 26 de abril – Os britânicos “deveriam” “aceitar” que são mais pobres e, portanto, abandonar as exigências de ajuste salarial diante do aumento do custo de vida. A afirmação é do economista-chefe do Banco da Inglaterra, Huw Bell, que gerou forte polêmica.



Apesar de ser uma figura independente, suas palavras incomodaram tanto o governo do Partido Conservador, que por algum tempo parecia não gostar da suposta intervenção do Banco Central em questões ou arquivos políticos como a crise pós-Brexit, quanto jornais e revistas. A oposição do centro-esquerda a uma abordagem aparentemente excessivamente liberal.



Pill afirmou em um podcast produzido pela US Columbia Law School que é normal que os trabalhadores tentem obter salários mais altos na situação atual, ou que um restaurante aumente os preços para cobrir os custos de energia, mas tudo isso no final acaba piorando as coisas ao gerar espiral inflacionária. O economista-chefe apontou o dedo acusador para a “abdicação de responsabilidade” que ocorre entre empresas e trabalhadores e pediu efetivamente o abandono das reivindicações feitas pelos sindicatos nas disputas salariais que duram meses nos EUA. reino. Sua fala ocorre em um contexto em que o Banco da Inglaterra vem trabalhando há algum tempo para elevar as taxas de juros para conter a inflação recorde, que ainda está acima de 10%. (lidar).