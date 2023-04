«Saia também, não fique em casa» – Corriere.it

Quando você aprender que Viver em cruzeiro por três anos Menos de $ 100.000 seriam suficientes para ela, ela não pensou duas vezes: decidiu vender a grande maioria de seus ativos – 95%, para ser exato – para aproveitar a longa viagem ao redor do mundo. É a história do californiano Sharon Lynnum professor de idiomas aposentado de 75 anos, partirá de Istambul em 1º de novembro no navio estou em geminianosÉ um grande navio de passageiros operado pela empresa turca Miray Cruises desde 2021. Nos próximos 36 meses, poderá assim tocar, um a um, Todos os principais destinos marítimos do planeta: um sonho para amantes de viagens legais como ela.

entre relaxamento e escrita

“Meus dias favoritos são, na verdade, os dias em que você está navegando ou cruzando oceanos, e isso me excita”, diz ela. precedido mulheres no sábado em CNNNo entanto, ele revela que está esperando para parar em particular trepidação Escócia e em IrlandaDe onde ele assumiu que seus ancestrais vieram. Não tenho medo de deixar a rotina diária para trás, Ele planeja trazer algumas fotos de família. Ela não se interessa por luxo: apesar de sua longa permanência no MV Gemini, por Cerca de US$ 30.000 por ano Reservei uma das cabines mais baratas do navio. Não é ruim que ele não tenha um slot. Na verdade, ele pretende passar seus dias em Relaxe em outro lugarEles ouvem o som do mar e falam com ele blog on-line. “Meu objetivo é escrever algo todos os dias”, disse ela. Em vez disso, o que ele exclui a priori é um encontro com uma nova alma gêmeaIsso não vai acontecer e eu não me importo. Está completamente fora dos meus pensamentos. Eu só quero fazer amigos.”