Coreia do Norte: Kim demite comandante militar e se prepara para a guerra Última hora

(ANSA – AFP) – SEUL, 10 DE AGOSTO – O líder norte-coreano Kim Jong Un demitiu seu principal general e disse aos militares para intensificar os preparativos de guerra de “maneira ofensiva”, incluindo aumento da produção de armas e exercícios mais frequentes: KCNA relata Northern KCNA .





Kim demitiu o chefe do Estado-Maior Pak Soo Il, para ser substituído pelo vice-marechal Ri Yong Gil, durante reunião da Comissão Militar Central realizada ontem, poucos dias depois de ele visitar algumas importantes fábricas de armas.





De acordo com a Agência Central de Notícias, a agenda da reunião de ontem foi “a questão dos preparativos abrangentes para a guerra”, incluindo a necessidade de “obter meios de ataque mais fortes” para garantir “a perfeita prontidão militar para a guerra”. Kim pediu a “todas as fábricas de munições que intensifiquem a produção em massa de várias armas e equipamentos”. A KCNA acrescentou que o líder norte-coreano “também pediu exercícios de guerra ativos para operar com eficiência as armas e equipamentos mais recentes”. (ANSA-AFP).



