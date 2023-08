Flórida, Romeu e Julieta, Macbeth e Hamlet são proibidos nas escolas: ‘Muitas cenas de sexo’

Romeu e Julieta e outras obras de Shakespeare de alunos do Distrito Escolar de Hillsborough, Flórida, foram banidas por conteúdo sexual excessivo. As autoridades escolares disseram que a decisão estava de acordo com os novos regulamentos educacionais aprovados pelo governador Ron DeSantis. De acordo com a nova legislação, as discussões sexuais nas carteiras escolares só são permitidas durante as aulas voltadas para a saúde. Além de Romeu e Julietaa província também decidiu censurar parte Macbeth Baseado emVila. Vários membros do conselho escolar e professores disseram que não estavam cientes das mudanças. “Estou profundamente desapontada com o fato de que a maioria de nossos legisladores e o Departamento de Educação nomeado pelo governador aplicam as leis e regras educacionais sem um feedback cuidadoso da comunidade”, criticou Jessica Vaughn, membro do conselho escolar, em um post no Facebook. “Sem muita orientação sobre como implementar essas regras/leis sem afetar os resultados dos alunos, sem muito feedback da equipe e quase sem clareza sobre as penalidades associadas a essas novas leis e regras”, disse ele.

