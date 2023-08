A polícia da Irlanda do Norte divulgou por engano os dados pessoais de todos os seus oficiais

Terças-feiras no site da Polícia da Irlanda do Norte foi postado por engano Os dados pessoais de todos os seus quase dez mil agentes. Os dados ficaram à disposição de qualquer pessoa por cerca de duas horas: assim que algum agente percebeu o erro, os dados foram removidos. No entanto, a própria polícia Ele sabia Publicou um “erro de proporções colossais”, que poderia causar “danos imensuráveis”.

A polícia da Irlanda do Norte há anos garante um alto grau de segurança para seus oficiais, para protegê-los de possíveis retaliações e ataques terroristas de grupos armados. Nos anos de guerra civil, que terminaram em 1998 com os Acordos da Sexta-Feira Santa, policiais da Irlanda do Norte foram atacados por grupos nacionalistas e republicanos, incluindo o Exército Republicano Irlandês (IRA), que lutaram para que a Irlanda do Norte deixasse o Reino Unido e ingressasse no Reino Unido. Irlanda.

Em certo sentido, a Guerra Civil não acabou completamente, no sentido de que mesmo depois dos Acordos da Sexta-Feira Santa a violência continuou entre grupos opostos, como aconteceu contra os policiais na Irlanda do Norte. No final de fevereiro de 2023, um proeminente policial da Irlanda do Norte, John Caldwell, foi atacado por dois homens que efetuaram vários disparos, ferindo-o gravemente. Por motivos de segurança, muitos policiais não gostam de falar sobre seu trabalho e, às vezes, o escondem de seus amigos e para sua famíliaespecialmente se forem de origem republicana majoritária.

Os dados pessoais dos agentes geralmente são tratados com muito cuidado, mas parece que um erro humano está por trás da postagem de terça-feira: o agente estava respondendo a Solicitação de acesso a documentos Ele pergunta sobre a hierarquia da polícia. Por engano, a resposta postada no site continha o arquivo de onde a pessoa que respondeu retirou as informações: um banco de dados contendo, entre outras coisas, os títulos e iniciais dos nomes, postos e unidades de todos os agentes subordinados a, do Chefe O policial Simon Byrne foi rebaixado para o posto de oficial inferior.

de acordo com Belfast Telegraph A lista também contém informações altamente secretas às quais poucas pessoas normalmente teriam acesso, como a composição das unidades do crime organizado e os títulos dos policiais destacados para o Serviço de Inteligência Britânico em Hollywood, nos arredores de Belfast. A lista não contém endereços privados, mas se cair nas mãos de grupos armados republicanos, fornecerá a eles uma grande quantidade de informações sobre possíveis ataques.

“Estamos falando talvez da pior violação de segurança na história da polícia irlandesa, que nasceu há 22 anos”, disse ele. ele escreveu sobre BBC Notícias Jornalista Julian O’Neill, cobrindo a Irlanda do Norte. “Se endereços privados tivessem sido incluídos na lista, teria sido um desastre, na verdade, teria facilitado para grupos terroristas atingirem os clientes.”

Uma reunião de emergência do comitê que supervisiona a força policial da Irlanda do Norte, que inclui membros do Parlamento da Irlanda do Norte e vários especialistas independentes, deve realizar uma reunião de emergência na quinta-feira.