Israel e Hamas concordaram com um cessar-fogo

O governo israelense Anunciar Na noite de quinta-feira, ele aprovou uma proposta de cessar-fogo para interromper a luta contra o Hamas, o grupo palestino radical que já governa a Faixa de Gaza. A proposta, já aceita pelo Hamas e pela Jihad Islâmica, outro grupo armado palestino na Faixa, foi mediada pelo Egito nas últimas horas e entrará em vigor às duas horas locais da noite entre quinta e sexta-feira (1h) Hora italiana). O gabinete do primeiro-ministro conservador israelense Benjamin Netanyahu determinou que ele aceitasse o cessar-fogo “sem quaisquer pré-condições”.

Uma guerra entre Israel e os grupos armados palestinos na Faixa de Gaza Tudo começou há 11 dias Resultou na morte de 232 palestinos e 12 israelenses.

O acordo de cessar-fogo pode ser em parte resultado da pressão internacional nos últimos dias e da eficácia da mediação egípcia, mas parece ser impulsionado principalmente pelo cumprimento das metas que o governo israelense havia estabelecido para si mesmo antes da guerra: particularmente a redução drástica no Hamas. O arsenal militar, incluindo a destruição de instalações militares onde foguetes a serem disparados contra Israel foram construídos ou montados; E danos a Rede de túneis subterrâneos Grupos armados na Faixa de Gaza o utilizam para importar bens de todos os tipos, contornando o embargo estrito imposto por Israel, e materiais militares, especialmente da Síria e do Irã.

Os detalhes do acordo ainda não foram claros, depois que os combates foram suspensos a partir das duas da madrugada entre quinta e sexta-feira. Quinta-feira à noite, disse um dos líderes do Hamas Al MayadeenA rede, afiliada ao grupo radical libanês Hezbollah, disse que o Hamas receberá “garantias para impedir os ataques israelenses à mesquita de Al-Aqsa e ao xeque Jarrah”.

Referindo-se aos dois eventos que desencadearam a guerra: a polícia israelense entrou no complexo do Monte do Templo em Jerusalém, no mesmo dia em que o bombardeio começou, e evacuou algumas famílias palestinas em Jerusalém. Bairro Sheikh Jarrah Jerusalém Oriental, que causou um aumento acentuado na tensão entre israelenses e palestinos. O jornalista Barak Rafid, citando sua fonte israelense, ele escreveu No entanto, nenhum compromisso israelense com a mesquita de Al-Aqsa e o bairro de Sheikh Jarrah será incluído no acordo, refutando efetivamente a versão do Hamas.

