Como se locomover na Itália e no exterior

Tempo Feriados Agora no horizonte, vacinação no Itália Agora está avançando rapidamente, as restrições estão diminuindo e Vestir Sobre tudo. Existem todos os seus elementos de sonho no final Viajar por. Mas se a convocação não puder ser feita antes da partida, o que acontecerá? Seremos capazes de sair de qualquer maneira? Por exemplo, o Sr. Franco Pegas reservou Uma vacina moderna Nos dias 21 de maio e 18 de junho, para você partir para Portugal Em completo silêncio no dia 29 de junho. Mas se tivesse sido reservado em vez de Moderna PfizerCom a convocação atrasada por algumas semanas, ele teria achado impossível partir com o certificado de vacinação completo. O que ele deveria fazer?

Opções – Abandonando a viagem? Ser compensado pelo custo das passagens já adquiridas? Você perde o dinheiro gasto? Em suma, o que acontece com as férias de quem faz uma única dose da vacina? Muitos italianos adiaram um momento reserva Esperando que eles entendam quando podem contar com imunidade. Prolongamento do período de tempo entre a primeira e a segunda dose de vacinas que requerem reforço Riscos de que o encerramento do ciclo de vacinação interfira com os dias de folga e, em particular, com os meses julho e agosto. Assim, em função do verão, será importante permitir que os italianos recebam a segunda dose em uma área diferente daquela em que foi recebida a primeira, para facilitar a organização e reserva das férias.





Indicações – Os indicadores sobre esse tema ainda não são precisos, mas a pergunta é incontornável, uma vez que 9 milhões de italianos já estão prontos para partir. por esta razão Alta pressão dos prefeitos de vários centros turísticos pela segunda dose da vacina Doença do coronavírus Para turistas em férias, em região diferente da área de administração ou mesmo para quem vem de fora para o nosso país. Também foi feito um pedido do presidente da Federalberghi, Bernabò Bocca, sobre vacinações a serem implementadas em outra região. «Dado o verão, será importante permitir que os italianos recebam a segunda dose em uma área diferente daquela em que foi recebida a primeira, para facilitar a organização e reserva das férias.». Abruzzo, LazioMuliz, Ligúria, Vêneto, Lombardia, Calábria e Boglia pressionam-nos sobretudo para irmos nesta direção, embora não ocultem ao mesmo tempo as dificuldades logísticas. Muito dependerá da disponibilidade de vacinas. Mas também corre-se o risco de que os sistemas informáticos regionais não gravem a segunda dose numa zona diferente da zona de residência, com inevitáveis ​​desdobramentos para a carteira de vacinação que terá de reactivar a mobilidade no fim da emergência.

Vacinação – Por enquanto, o caminho para alcançar sua segunda dose na meta de férias ainda é assustador. Na verdade, o general se opõe categoricamente a esta solução Francesco Paolo FiglioloThe Extraordinary Commissioner for Coronavirus Emergency Who Resolve o mistério da vacinação para os veranistas com a solução mais realista neste domínio: “Ajustar as férias de acordo com a data de vacinação.” Não há planos extraordinários para hubs na praia ou outros locais de férias de verão, como alguns conservadores nos dias de hoje têm perguntado:É uma boa ideia para quem vai de férias organizar a viagem sem esquecer a importância da vacina. Já para a Astrazeneca, isso pode ser feito com um intervalo de 4 a 12 semanas entre a primeira e a segunda dose, com vacinas de mRna que podem ser feitas em 42 dias. Acho que esse recall e feriados podem não ser um problema. Estou aberto a qualquer sugestão que as regiões queiram me fazer; “É claro que há um fim para tudo que é pragmático, se fizermos viagens e invenções imaginativas, então eu não estou aqui”.

A alternativa – O subsecretário do Ministério da Saúde era mais provável ontem Pierre Paulo Aipo Quem propõe uma alternativa. “A segunda dose pode ser adiada – explicou ele – poder atrasá-la por algumas semanas significa que você pode optar por fazê-la antes da partida, mas também no caminho de volta, acho que é bom senso. Quando isso não é possível, seria possível organizar, se os regimes de informações nas regiões são capazes de se comunicar entre si, não é o caso para todas as regiões. Por exemplo, se eu fizer uma Pfizer em 30 de julho, o recall deve ser após 3 a 6 semanas, Posso me organizar para fazê-lo nas férias, mas também quando Meu retorno, lembrando que ficarei em 6 semanas de qualquer maneira. ”Porém, para Sileri, será possível permitir a vacinação nos locais de férias. vemos dificuldade em oferecer pivôs grandes, mas precisamos saber com antecedência o que são, movimentos, que vacina foi feita e se há a possibilidade de fazê-lo na volta. Será uma questão de ordenar tudo isso e cruzar as necessidades com a realidade das coisas ”. Mesmo o ministro do Turismo, Massimo Garavaglia, embora reconheça a complexidade do processo, não fechou essa premissa. “É claro que haverá algumas dificuldades para se vacinar fora da área de residência. No entanto, estamos confiantes de que também encontraremos formas de resolver este problema, o que não é simples, mas com perseverança e organização poderemos encontrar uma solução ”.

Passe verde após a primeira dose – Enquanto isso, o texto do novo decreto da Covid, que foi rejeitado pelo Conselho de Ministros, foi publicado no Diário Oficial. E para o artigo 14 falando sobre o corredor verde. O certificado verde COVID-19 emitido (também para viagens) é válido por nove meses a partir da data de conclusão do curso de vacinação. Mas foi confirmado que também foi lançado «Em conjunto com a administração da primeira dose da vacina, que é válida a partir do décimo quinto dia após a administração até a data especificada para a conclusão do ciclo de vacinação».

Na Itália – Então, devo contatar sim ou não antes de sair? E você pode sair de férias depois de tomar apenas a primeira dose? Se você realmente quer sair antes da convocação, é isso que temos que enfrentar. Em primeiro lugar, precisamos fazer a diferença entre férias na Itália e férias no exterior. Vamos começar com nosso país. Nesse caso, o mecanismo é mais simples: mesmo sem a segunda dose da vacina, é possível circular livremente entre as diferentes áreas sem maiores problemas, pelo menos se ambas estiverem em Área amarela. Se a área de partida ou chegada estiver na cor laranja ou vermelha, a questão torna-se mais complexa. Mas não muito: se você não tiver um certificado de recuperação da Covid nos últimos seis meses ou um certificado de vacinação com a primeira e a segunda doses, o resultado negativo do swab colhido nas últimas 48 horas é suficiente.

no exterior – É claro que a situação no exterior é diferente. Quem quiser sair de férias com apenas uma dose da vacina, sem completar o curso e, portanto, sem imunização, terá muitas limitações. Atualmente, enquanto se aguarda uma definição mais precisa das regras da UE e do Corredor Verde Europeu, cada país tem suas próprias limitações. O senhor deputado Pigas supra, por exemplo, poderia ir para Portugal Continental mas seria obrigado a apresentar um teste de RT-PCR molecular com resultado negativo, a realizar nas 72 horas anteriores ao voo, sem o qual não poderia ascender. Mesmo na Espanha, a entrada é permitida sem quarentena se você fizer um teste molecular com um resultado negativo nas 72 horas antes de entrar no país. Na Alemanha, é necessário comprovar que recebeu a vacinação com ambas as doses, que se curou de Covid ou, novamente, que teve um teste negativo nas últimas 48 horas. Para a Grécia, você precisa de um teste negativo, com documentos em inglês, a ser feito até 72 horas antes da entrada. Na França, a entrada de outros países da União Europeia não é atualmente recomendada, mas na realidade, um teste molecular com resultados negativos nas últimas 72 horas é suficiente. No Reino Unido, que não faz mais parte da União Europeia, você precisa de: um teste negativo nas últimas 72 horas, o preenchimento de um formulário online nos dois dias anteriores à chegada e uma quarentena de 10 dias (que passa a ser de 5 se o país de partida não está na lista negra britânica) E serão realizados dois testes Covid no segundo e no oitavo dia de isolamento, com um custo superior a 200 euros. No entanto, nos Estados Unidos, a entrada da Itália está atualmente proibida.

Enquanto isso, pesquisas tranquilizadoras sobre a eficácia da primeira dose de vacinas vêm do Reino Unido. 96,42% dos britânicos que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca ou Pfizer Covid desenvolveram anticorpos (essa porcentagem aumenta para quase 100% com a segunda dose). Isso foi revelado por um estudo realizado na Inglaterra e País de Gales em 8.517 que foram vacinados, escreve o Guardian. De acordo com a pesquisa, 96,42% dos que receberam a primeira dose da vacina desenvolveram anticorpos após 28-34 dias, o que aumenta para 99,08% 7-14 dias após a segunda dose. Pesquisadores da University College London descobriram que tanto a AstraZeneca quanto a Pfizer são consideradas eficazes no desenvolvimento da resposta imune contra Covid-19. «É um dos primeiros estudos de vacinas do mundo real no Reino Unido e é uma ótima notícia»Disse uma das autoras, Dra. Maddy Schrotrie.