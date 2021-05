Corredor verde, lenços e quarentenas. Regras de viagem na Itália e no exterior

Desde meados de maio, a pressão sobre quem vem do exterior para a Itália diminuiu. Em particular, para aqueles que vêm de países da União Europeia e do Espaço Schengen (bem como da Grã-Bretanha e de Israel), uma quarentena de cinco dias não está mais prevista a partir de 16 de maio. Mas deveria Sérum Ou curado de Doença do coronavírus Por um período de menos de seis meses, com aprovação pendente Corredor verde Europeo, insuficiente. Para entrar em nosso país, será necessário fazer teste molecular ou teste de antígeno negativo nas últimas 48 horas. Quem não relatar o resultado do swab terá que passar por uma quarentena de 10 dias e um swab ao final do isolamento.

Voos ‘testados para COVID’ aprimorados

No entanto, os voos sempre foram impulsionados desde meados de maio. ”Teste de CovidExpansão da experimentação e expansão para os países de origem. Para aqueles que chegam não apenas dos Estados Unidos, mas também do Canadá, Japão e Emirados Árabes Unidos, há potencial para evitar a quarentena se você pousar em Fiumicino, Malpensa, Nápoles e Veneza com voos, já foi adotado por muitos Uma das empresas fornece absorventes internos 48 horas antes da partida e um na chegada.

Quarentena por 10 dias de países fora da União Europeia

Além dos voos testados pela Covid, para quem vem da Austrália, Nova Zelândia, Coréia do Sul, Ruanda, Cingapura, Tailândia, Japão, Canadá e Estados Unidos, é necessário mostrar o resultado do teste negativo feito no passado 72 horas, informe sua entrada na Itália e implemente uma quarentena de 10 anos. Dias, e no final você terá que passar por um novo esfregaço. Medidas restritivas contra o Brasil também foram prorrogadas até 30 de julho de 2021 (a entrada é proibida, exceto para aqueles que residem na Itália a partir de uma data anterior a 13 de fevereiro de 2021 e para aqueles que devem chegar ao domicílio, casa ou residência de seus filhos menores, marido ou mulher, ou parte de uma sociedade civil).

A entrada é proibida na Índia, Bangladesh e Sri Lanka

A entrada é proibida até 30 de maio para aqueles que vêm da Índia, Bangladesh e Sri Lanka, exceto para cidadãos italianos com residência registrada na Itália que não apresentam sintomas de Covid-19 e cidadãos italianos registrados no registro de italianos residentes na Itália. No exterior (AIR). Por fim, de todos os demais países fora da União Européia, é possível entrar na Itália apenas por motivos relacionados ao trabalho, saúde, estudo, urgência absoluta, ou para retornar à sua casa, residência ou residência, apresentando o resultado de uma pesquisa negativa que foi conduzido por 72 horas antes da partida e sujeito a quarentena por 10 dias. Ao final de 10 dias, você será submetido ao isolamento de uma solução molecular ou de um antígeno adicional.

Green Card nacional pronto para viajar

Nos últimos dias, o primeiro-ministro Mario Draghi anunciou que seria possível voltar a viajar pela Itália do exterior com um “green card nacional”, enquanto se aguarda a entrada em vigor do Corredor Verde Europeu prevista para meados de junho. Na verdade, a rolagem é idêntica a “Certificados verdesi “, isto é, os documentos que os italianos deveriam usar para viajar entre as regiões laranja e vermelha para turismo (certificado de vacinação ou recuperação). Mas para evitar vazamentos e não tomar decisões diferentes daquelas que a Europa ainda não pactuou em seguida, o governo decidiu não se apressar.Temporário para todos, 48 ​​horas antes da partida e devidamente quarentena.