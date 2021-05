Sabelli: “Ativos, dinheiro de volta, autoridades fiscais: vou lhe contar como vai.”

Foi uma proposta muito imprudente e sem base econômica. ”Economista Giulio Sabelli, que o entrevistou ilgiornale.itAssim, ele rejeita a proposta de Lita de aumentar o imposto sobre herança para ajudar os jovens.

Quais são as implicações da justiça para a economia?

“Acho que qualquer turbulência que infligirmos às classes médias já afetadas pela epidemia e pela crise econômica, que pode reavivar a capitalização, criaria um calafrio econômico que nos afligiria nos mercados internacionais e estimularia a fuga de capitais italianos para o exterior. provocadas neste país sempre que nos antecipamos como Estas posições, e penso que foi uma política económica temerária, revelam que os partidos se desintegram e, neste caso, o Partido Democrata perde todas as suas referências regionais ”.

Você concorda com a política econômica de Draghi?

Não sei o que é, porque o primeiro-ministro não expressou isso. Sei qual é a linha política de Draghi do ponto de vista bancário e monetário porque ele a expressou como candidato, infelizmente imposto pelos Estados Unidos à Europa contra a Alemanha. Vontade. , Como presidente do Banco Central Europeu. Todos nós sabemos sobre a base teórica em que se baseia a flexibilização quantitativa. Devo dizer que a política econômica de Draghi ainda é improvável porque não estamos na frente de um projeto, mas nos limitamos a aceitar PNR e dizer que teríamos feito o nosso melhor para implementá-lo criando o que há muito chamo de “bom dívida “em vez de” inadimplência “. É a dívida que resulta de investir, criar ganhos de capital e reduzir ainda mais os salários. No entanto, é a política econômica deste governo, mas não posso saber porque não conheço um documento que a expresse adequadamente, e as declarações feitas aos jornalistas não são suficientes. tti econômico de ambos os lados, mas isso não está presente. “

O que você acha do registro do nome do passageiro?

“O NRP foi criado de uma forma muito perturbadora. Não temos um foco para investimentos em alguns pontos como fizeram a França e a Alemanha. Acho que é muito fraco porque, como no caso da França, não oferece uma grande tratar de ajuda aos pequenos negócios que é antes a força, deve ser feito. “” Organizado por um forte processo de choque ao nível da infraestrutura, na logística multimodal, que faz da zona costeira um dos pontos fortes da nossa resiliência económica. É cheio de boa vontade, mas não tem choque corretivo. “

Como deve ser estruturada a reforma tributária?

“A reforma tributária é muito complexa e delicada, e deve ser feita por meio da formação de uma comissão especial mista de representantes dos partidos e fiscais. Acima de tudo, deve atender aos padrões progressivos da constituição. Não deve rebaixar a massa salarial ou afectar as pensões. Negociar e combater a deflação da Europa

O que você acha do reembolso?

“Considero um procedimento tão prejudicial que se você for à Alemanha, a um restaurante em Berlim, mais de 60% dos moradores aceitam dinheiro e muitas vezes nem têm cartão de crédito. É uma proposta que não faz sentido em teoria e política. É apenas uma sugestão punitiva para com os pobres. ”.

Será a favor do imposto fixo?

“O denominado flat tax não tem sentido. Precisamos reduzir o imposto tributário e a carga burocrática associada ao imposto tributário, a verdadeira reforma que não custa um centavo. Precisamos apresentar um pacote completo que inclua reforma da administração pública e redução de impostos , especialmente nos negócios e no trabalho. “

Como combatemos a evasão fiscal?

“A redução da evasão fiscal é baseada no pacto entre o Estado e o cidadão, e não na opressão”.