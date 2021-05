A trégua é mantida entre Israel e o Hamas. O desconhecido sobre o futuro

Jerusalém – No dia seguinte à entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, o barulho da guerra foi substituído por uma série interminável de especulações sobre a questão: “O que vai acontecer agora?” Por enquanto, a trégua “recíproca e incondicional” negociada pelos egípcios (que permite a Sisi se reestabelecer no tabuleiro internacional) está vacilando. A primeira fase foi concluída silenciosamente, e os mediadores egípcios já começaram a se mover entre a Faixa de Gaza e Israel para testar as águas na segunda fase, que se relaciona a questões críticas como iniciar a reconstrução de Gaza e expandir a área. Al-Sayid, a abertura intermitente das passagens que voltaram a funcionar para a passagem de ajuda humanitária e jornalistas.

A grande incógnita continua sendo a terceira etapa, que deve levar a acordos mais amplos sobre projetos civis, a concessão de autorizações de trabalho a Israel e a entrada de sacolas de dinheiro para funcionários públicos, papel que o Catar tem desempenhado nos últimos anos após o fechamento dos canais entre Ramallah e Gaza. Agora parece que os discursos feitos em fevereiro sobre a extensão do gasoduto israelense do campo de Leviathan a Gaza estão fora de alcance.

Em Gaza, em meio a escombros, ele comemora a vitória divina que Ismail Haniyeh mencionou em um discurso público de Doha (ele agradece ao Irã, entre outros países, por seu “apoio econômico e armamento”). A Cisjordânia e Jerusalém Oriental também estão testemunhando manifestações com fogo literal e canções de louvor a Muhammad Deif. Bandeiras do Hamas tremulam novamente perto do Muqata em Ramallah e no Haram al-Sharif, onde as tensões foram registradas durante a tarde quando, na Mesquita de Al-Aqsa, o imã perto da Fatah foi desafiado por uma multidão após um sermão muito leve, então novo . Os confrontos eclodiram com a polícia de ocupação, levando à prisão de 20 pessoas. No entanto, a trégua também impede este primeiro teste, mas a questão é o que acontecerá dentro de duas semanas, quando a Suprema Corte israelense tiver que discutir mais uma vez a questão da evacuação de quatro famílias palestinas do xeque Jarrah, da qual o Hamas se tornou porta-voz . .

A imagem da vitória de Netanyahu é assunto de muito debate na mídia: o Hamas foi atingido por um golpe pesado e mais de 100 quilômetros do “metrô” foram destruídos, mas apenas um terço da rede de túneis que ligava a faixa subterrânea. A dissuasão foi restaurada, mas ninguém sabe se foi um ataque como o dirigido ao Líbano em 2006 – uma frente que ainda não foi aberta, com exceção de incidentes esporádicos. Netanyahu diz que não haverá mais tolerância para os disparos periódicos de foguetes de Gaza que atingem o sul do país e que a partir de agora “as coisas mudam”, mas está sendo atacado por não levantar a questão dos reféns de Gaza (2 ) Corpos dos soldados de ocupação e dois civis que entraram na Faixa por engano e presos anos atrás). “É hora de ação política: nas ruínas das casas e dos túneis dos líderes do Hamas, devemos construir uma nova realidade” é uma passagem do discurso de Gantz que descreve a necessidade de questionar a dinâmica cíclica que governa o triângulo infernal Israel-Gaza e a Cisjordânia a partir de a divisão Hamas-Fatah em 2007. Muito do que pode acontecer depende de qual ação Biden irá ou não querer tomar, já que ele se encontra mergulhado no atoleiro israelense-palestino antes do esperado.

Por enquanto, a Casa Branca diz apenas que “a reconstrução de Gaza é uma prioridade, não para o Hamas, mas para a população palestina” e que não tem planos de mudar a assistência de segurança a Israel.