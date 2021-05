Hipótese 15%. O que muda para o Google e Amazon- Corriere.it

O Eurogrupo vê recuperação, mesmo que os desafios continuem significativos O risco de cicatrizes e danos da epidemia continua real, como enfatizou o presidente Pascal Donohue no final do encontro informal dos ministros das finanças da zona do euro, que se encontraram pessoalmente em Lisboa meses depois. Também compareceu a presidente do BCE, Christine Lagarde, que reafirmou a manutenção do Pepp (Programa de Compra de Emergência da Pandemia) até março de 2022, pois a situação permanece incerta.

Sem imposto mínimo de 15% A proposta dos Estados Unidos de uma taxa mínima de imposto de 15% também chegou a Lisboa, O imposto global mínimo a ser aplicado às empresas, mesmo que não tenha sido discutido. Mas Itália, França e Alemanha abriram mão da hipótese. Durante a conferência de imprensa de encerramento, o comissário de Economia Paolo Gentiloni disse estar confiante de que um acordo no nível da OCDE poderia ser alcançado em julho. O mais cauteloso é o Ministro de Luxemburgo, que, juntamente com a Irlanda, é um dos países da UE que mais se beneficiou de disposições fiscais com empresas multinacionais.



Palavras do ministro franco para cada Ministro da Economia Daniel Franco A proposta apresentada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos é mais um passo importante para um acordo sobre uma nova arquitetura financeira internacional. As discussões técnicas na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico estão indo bem – explicou o Ministro em nota – H. A perspectiva de uma solução global baseada em consenso sobre os dois pilares da reforma tributária internacional concreta agora. A Itália detém a Presidência do G20 e está fazendo o possível para garantir um acordo político na reunião do G20 em julho em Veneza. O ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, também considerou um momento razoável, descrevendo a proposta dos EUA como um bom compromisso. A melhor chance do ministro alemão Olaf Schultz para definir a reforma tributária em escala global para conter a corrida tributária para o fundo do poço. a decisão (Afetando impostos pagos por gigantes como Google e Amazon ed na Europa) Ao nível da OCDE, tal afectará a reforma fiscal que a Comissão pretende implementar na União Europeia e que é afectada pelo consenso. A necessidade de uma intervenção financeira amplamente compartilhada também visa facilitar a transformação verde e digital. READ Mesma vacina, mas você não pode entrar: aparece com listras amarelas

Ministros da Fazenda continuam focados na recuperação, que deve ser sustentável e resilientePortanto, deve-se ter cuidado ao passar do apoio generalizado para o direcionado. Para o Banco Central Europeu, o PIB da Zona Euro voltará aos níveis anteriores à Covid em 2022, mas também acreditamos – disse Lagarde – que esta recuperação é incerta e que deixará cicatrizes numa perspetiva setorial e nacional. O Banco da Itália deu o alarme: 60% das famílias passando por dificuldades, 40% economizando. A discussão de ontem estendeu-se aos 27 ministros da Fazenda e continuará esta manhã. No Ecofin, o Centro de Pesquisa Bruegel apresentou um estudo sobre recuperação que alerta contra a retirada antecipada do auxílio.

