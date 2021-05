A questão é “retornos quentes”

Baixar jogador

Nos últimos dias, depois Milhares de imigrantes ilegais chegam a Ceuta, Que é um isolamento espanhol cercado por Marrocos, e falava-se na Itália sobre o chamado Devoluções quentesOu seja, um sistema específico de rejeição rápida que permitiu às autoridades espanholas expulsar cerca de 6.000 dos mais de 8.000 imigrantes que entraram em Ceuta esta semana em 48 horas, sem recolher os seus dados pessoais e sem permitir que os migrantes peçam asilo ou não. Tipos de proteção.

O Devoluções quentesÉ um termo que pode ser traduzido como “repulsões quentes”, praticadas há anos pelas autoridades espanholas e duramente criticadas, especialmente por ONGs e organizações de direitos humanos, e têm sido objeto de uma longa batalha judicial.

É também um fenómeno único na Europa, que diz respeito aos marroquinos de Marrocos, Ceuta e Melilla, duas cidades espanholas num caso muito especial: são as comunidades autónomas de Espanha (semelhantes às nossas, mas com mais autonomia) que se situam para além do Mediterrâneo. A fronteira entre os dois países está marcada com uma marca MunicipalÉ composto por duas barreiras de ferro separadas uma da outra e guardadas por agentes da Guarda Civil Espanhola.

O Municipal Foi criado com o objetivo de evitar a chegada de imigrantes africanos em solo espanhol, mas com resultados nem sempre eficazes: ao longo dos anos, milhares de “pularam” da cerca (o verbo “pular” é usado porque as barreiras são vários metros de altura, e para superá-los é preciso subir e descer duas vezes) Ou nadar em volta deles, como muitos imigrantes fizeram esta semana.

A primeira lei espanhola a permitir Devoluções quentes É de 2015 (vamos voltar), mas a prática já era comum há pelo menos uma década. O Devoluções quentes É a expulsão imediata dos migrantes que estão prestes a saltar ou que acabaram de saltar MunicipalOu aqueles que chegaram ao território de Ceuta e Melilha com a natação: a polícia espanhola que vigia as fronteiras os apreende e imediatamente os devolve. MunicipalEm território marroquino, entregue-os às forças de segurança locais sem os identificar e sem permitir que busquem a ajuda de um tradutor ou advogado, ou peçam asilo ou qualquer outra forma de proteção exigida pelo direito internacional.

Em muitos casos, os migrantes interrompem a expulsão e resistem imediatamente, o que resultou em muitos episódios graves de violência ao longo dos anos. Muitas vezes, foi a polícia espanhola que usou de violência nos pagamentos, como em fevereiro de 2014, quando disparou balas de borracha e gás lacrimogêneo contra um grupo de migrantes que tentava contornar Municipal Nadando para chegar à Praia do Taragal, em Ceuta: 15 pessoas morreram na água, enquanto 23 migrantes sobreviventes que conseguiram chegar a Ceuta foram imediatamente apreendidos pela Guarda Civil e expulsos da área. Municipal.

Também foi devido a Devoluções quentes Os migrantes muitas vezes esperavam horas ou dias enquanto subiam ao topo da montanha MunicipalMontado: Eles esperavam encontrar o momento em que a polícia baixasse a guarda, descesse e fugisse para o território espanhol sem devolvê-la imediatamente ao Marrocos.

Antes de 2015, ONGs e muitos especialistas jurídicos condenaram essas revisões imediatas e foram definidas como uma violação dos direitos humanos e do direito internacional.

O direito internacional não obriga os Estados a receber migrantes que tentam cruzar as fronteiras por razões econômicas ou sociais, mas garante ampla proteção aos refugiados. A Convenção de Genebra de 1951, que a maioria dos países do mundo ratificou, além de garantir o direito de asilo a quem é perseguido (com base na Declaração Universal dos Direitos do Homem) afirma o seguinte: “O princípio da não refoulement ”, segundo o qual um“ refugiado ”não pode ser expulso, ou devolvê-lo às fronteiras dos territórios onde sua vida ou liberdade estariam ameaçadas por causa de sua raça, religião, nacionalidade ou filiação. Para um grupo social ou suas opiniões políticas. “

É por isso que a gestão de grandes fluxos de migrantes, em regiões com altas taxas de imigração, como as fronteiras entre o México e os Estados Unidos ou países europeus ribeirinhos do Mediterrâneo, é extremamente complexa e requer, entre outras coisas, instalações para hospedá-los temporariamente.: Que as autoridades do país cheguem a entender se são refugiados ou migrantes econômicos, através de longos trâmites, para acolher os primeiros e expulsar os demais. Enquanto se aguarda a decisão, os imigrantes têm direito, entre outras coisas, a representação legal e tratamento médico.

Em Ceuta e Melilha, as autoridades espanholas adoptaram uma solução diferente, embora implementada de forma não sistemática: enviam imediatamente os migrantes para o outro lado da fronteira, antes mesmo de serem identificados, por isso o problema de saber se são ou não refugiados . Não surja.

Esta prática polêmica foi codificada pela lei espanhola de 2015, a A Lei Básica para Proteger a Segurança CidadãAprovado pelo governo conservador chefiado pelo então primeiro-ministro Mariano Rajoy. A lei é uma ampla reforma dos poderes policiais e governamentais, e tem sido severamente criticada por permitir, entre outras coisas, amplo poder discricionário para investigar e intervir junto à polícia e restringir a possibilidade de protestar e manifestar: a oposição, que ele chamou “ley mordaza”, diz a piada.

A lei também alterou a atual legislação relativa ao tratamento dos imigrantes e criou a nova forma jurídica de “rejeição nas fronteiras”, que efetivamente autoriza Devoluções quentes, E a criação de um regime jurídico especial apenas para Ceuta e Melilha. A lei estipula que os migrantes “que tenham sido identificados na linha de fronteira territorial de Ceuta ou Melilla enquanto tentam superar os elementos de contenção para cruzar a fronteira ilegalmente, a fim de impedir a sua entrada ilegal em Espanha” podem ser rejeitados.

O argumento do governo era, basicamente, que uma vez que os imigrantes haviam subjugado Devoluções quentes Eles foram vistos “na linha de fronteira” e nunca haviam pisado em solo espanhol. Em particular, a região central entre duas cercas de Municipal As autoridades espanholas, que também o controlam, há muito o consideram uma espécie de “terra de ninguém”. Em outros casos, mais recentemente, o governo espanhol tem contado com o fato de estar ultrapassando Municipal Seria uma violação da lei, o que justificaria a expulsão imediata.

A oposição, formada pelo Partido Socialista e Podemos, protestou fortemente contra a legalização Devoluções quentes Ele interpôs recurso. No entanto, em 2020, após uma longa batalha judicial, tanto o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem como o Tribunal Constitucional espanhol, distantes alguns meses um do outro, confirmaram a legalidade da decisão.

Em particular, o Tribunal Europeu tratou do caso de dois imigrantes subsaarianos, identificados pelas iniciais ND e NT, que, em 13 de agosto de 2014 em Melilla, tentaram entrar em território espanhol pulando Municipal. Eles permaneceram por horas no topo da barreira, até que a Guarda Civil Espanhola os trouxe para baixo de uma escada e os entregou imediatamente aos guardas de fronteira marroquinos.

Em 2017, o tribunal decidiu deportar imigrantes ilegais e condenou a Espanha a pagar multa, mas o governo apelou da decisão e ganhou definitivamente em 2020. O tribunal de Estrasburgo decidiu que não houve violação das normas europeias e internacionais porque os migrantes que o julgaram contornar Municipal Eles próprios se colocaram em situação ilegal, porque tentaram entrar em território espanhol “sem autorização”, enquanto outras formas legais estavam disponíveis para entrar na Espanha e buscar proteção.

Em novembro de 2020, o Tribunal Constitucional da Espanha decidiu sobre a constitucionalidade de todo Lei de Segurança Cidadã Quase totalmente validado, incluindo as partes em Devoluções quentes, Por razões semelhantes às apresentadas pelo Tribunal de Estrasburgo. O Tribunal Constitucional tem apenas duas exceções, que proíbem o retorno forçado de menores ou pessoas em situação de vulnerabilidade, como mulheres grávidas e idosos – que raramente tentam contornar Municipal.

Enquanto isso, o governo espanhol mudou e o Partido Socialista e Leônidas Podemos chegaram ao poder, mas nem o novo chefe de governo, Pedro Sanchez, nem seus aliados estavam prontos para mudar o que eles próprios chamavam de “lei da mordaça”. , Incluindo a parte em Devoluções quentes. O governo de Sanchez tentou evitar a necessidade de retrocessos concordando em várias ocasiões em enviar dezenas de milhões de euros em ajuda a Marrocos para combater a imigração ilegal (enviou 30 milhões de euros) esta semanaNo meio da crise migratória em Ceuta), mas quando a situação se tornou problemática, como nos últimos dias, não hesitou em beneficiar do Devoluções quentes.