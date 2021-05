O vulcão Nyiragongo entra em erupção no Congo e milhares fogem – última hora

(ANSA) – Goma, 22 de maio – O vulcão Nyiragongo, um dos vulcões mais perigosos do mundo, segundo especialistas, entrou em erupção a poucos quilômetros de Goma, capital de Kivu do Norte, na República Democrática do Congo. Milhares de pessoas fogem para a fronteira com Ruanda enquanto as autoridades pedem calma.



Em 1977, o vulcão, que tem três mil metros de altura e encostas densamente povoadas, matou mais de 600 pessoas.



“A erupção do vulcão Nyiragongo, que ocorreu por volta das sete horas da noite, hora local”, confirmou o governador militar de Kivu do Norte, com sua capital, Goma. O general Constant Ndima acrescentou que “as inspeções estão em andamento e os cidadãos devem seguir as instruções da proteção civil”, pedindo calma. A Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo (MONUSCO) enviou um helicóptero sobre a área, confirmando a continuação da atividade vulcânica, e determinando que, no momento, a cidade de Goma não parece estar ameaçada pela lava, que em vez disso, flui para Ruanda. Há um apagão em grande parte da cidade e milhares de moradores deixaram suas casas com a notícia de “chamas gigantes” vindo da montanha. Por outro lado, nenhum terremoto foi registrado, um evento que costuma acompanhar uma erupção.



O lago de lava do vulcão Nyiragongo está em constante ebulição e costuma estar entre as atrações turísticas da região, não muito longe do Parque Virunga, onde vive um grande número de gorilas, entre muitas outras espécies de animais. Ele está localizado a cerca de 20 quilômetros ao norte de Goma e do Lago Kivu. (lidar com).