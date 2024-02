Israel – O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | As forças americanas derrubaram um míssil Houthi e também atingiram 4 locais de lançamento rebeldes

• É o 120º dia de guerra: mais de 27 mil mortos em Gaza. Em Israel, 1.200 pessoas foram mortas no ataque de 7 de outubro.

• O retorno dos peregrinos à Terra Santa: estão desaparecidos desde 7 de outubro

• Um atentado bombista num jardim de infância em Rafah, matando duas crianças

• Netanyahu: “Não aceitaremos um acordo a qualquer preço.”

11h17 – Hamas: “Bombardeando Rafah à noite”

Eles estavam lá durante a noite 128 pessoas morreram, a maioria mulheres e crianças – Durante o Ataques israelenses Citando dados do Ministério da Saúde de Gaza. Isto veio de acordo com o que o jornal Guardian informou à agência France-Presse. A assessoria de imprensa do governo do Hamas disse que T Bombardeio israelense Continuou na parte centro e sul da região costeira, mesmo perto de hospitais.

“A situação é indescritível”Disse Hamouda, um palestino que fugiu de sua casa para a cidade de Rafah, no sul, na fronteira com o Egito. durante o fim de semana, Israel rumou para o sul Israel alertou que as suas forças terrestres podem avançar em direcção a Rafah como parte da sua campanha para eliminar o Hamas. Fontes disseram à Agence France-Presse esta manhã que ouviram bombardeios de artilharia nas áreas orientais da cidade. Rafah e Khan Yunis.

10h38 – Hezbollah anuncia a morte de três de seus combatentes

o Hezbollah libanês Eles anunciaram esta manhã a morte Por Israel Para três outros lutadores em Sul do Líbano. Isto eleva para 182 o número de membros de milícias afiliados ao Movimento Armado Libanês pró-iraniano que foram mortos de 8 de Outubro até hoje. Destes, conforme relatado pela mídia em Beirute, 166 foram mortos no sul do Líbano, enquanto 16 foram mortos no ar. ataques atribuídos a Israel na Síria.

09h37 – Foguetes são lançados do Líbano no norte de Israel

Dois mísseis Eu comecei de Líbano Eles caíram em campos abertos perto de uma cidade Dia, No norte de Israel. O Jerusalem Post escreveu isso. READ Polícia baleada, dois feridos - Corriere.it

09h34 – Estados Unidos: Começa a missão de Blinken e foco na trégua e ajuda em Gaza

o Secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken Uma nova missão começa hoje no Oriente Médio, tentando alcançar… Nova trégua Na guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza e no acesso a Maior ajuda ao povo palestino. Na sua quinta viagem à região desde o ataque do Hamas, em 7 de outubro, que desencadeou a guerra, Blinken vai parar hoje na Arábia Saudita, um país que antes do conflito estava a considerar como estabelecer relações com Israel, um passo potencialmente histórico para Israel. A nação é a guardiã das Duas Mesquitas Sagradas no Islã. Depois disso, o chefe da diplomacia americana seguirá para Israel, Egito e Catar. Este último é o principal mediador com o Hamas, que controla a Faixa de Gaza e tem escritório em Doha. À luz da viagem, sublinhou a necessidade de “Atender urgentemente às necessidades humanitárias em Gaza», depois de grupos humanitários soarem repetidamente o alarme sobre o impacto devastador de quase cinco meses de guerra na área sitiada.

05h03- O presidente da Câmara dos Representantes dos EUA rejeita o acordo alcançado no Senado

O presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Mike Johnson, rejeitou o acordo recentemente aprovado no Senado sobre a segurança das fronteiras e da Ucrânia, alegando que “se chegar à Câmara, já estará morto”. “Este acordo – ele escreveu

03h44 – Forças dos EUA derrubam um míssil Houthi e atacam quatro bases de lançamento rebeldes durante o dia

Às 5h30 (hora de Sanaa), as forças do Comando Central dos EUA abateram um míssil de cruzeiro disparado pelos rebeldes Houthi no Iémen contra “alvos terrestres” não especificados. No domingo, as forças dos EUA também destruíram quatro locais de lançamento rebeldes que foram alvo de ataques enquanto preparavam ataques com mísseis no Mar Vermelho. O Comando Central dos EUA relatou isso no Twitter.

03h05 – Rebeldes Houthi e a guerra no Mar Vermelho: Aqui estão os motivos ocultos

(Por Guido Olímpio) A guerra de ataque continua Da Síria às portas do Mar Vermelho, por razões diferentes e semelhantes. Por que os Estados Unidos da América e a Grã-Bretanha? Eles bombardearam o Iêmen novamente? Existem três tipos de missões. 1) Preventivo, para evitar ataques iminentes dos Houthi a navios civis: trata-se de rampas e locais explosivos prontos para serem lançados (assim dizem as declarações oficiais à imprensa americana). 2) Retaliação contra as ações do movimento. 3) Para neutralizar seu arsenal tanto quanto possível. Mas quão eficaz é isso?

03h01 – O ministro Ben Gvir em Israel menciona Trump: “Os Estados Unidos com ele agirão de forma diferente.”

(Por Davide Frattini, correspondente em Jerusalém) O “agente” secreto usa barba e peruca falsas e um chapéu de lã para esconder ainda mais sua identidade. Acima de tudo, deixou os óculos de armação de metal, o paletó escuro e a gravata que costumava usar em casa. Diante da polícia da Delegacia de Jaffa, ele se apresenta como um cidadão que deve prestar queixa,foda-se ela por 20 minutos, Só no final ele tira o disfarce e revela que é o Ministro da Segurança Nacional. Não é realmente o chefe deles, definitivamente o chefe do chefe deles.

Festa de máscaras para Itamar Ben GvirOs agentes não gostaram muito: o seu papel é a coordenação, e não lhe compete testar as capacidades e a prontidão da polícia, como justificou o porta-voz do político. Representantes da oposição condenaram a peça, relembrando o espetáculo satírico Erez Nehderet (Um País Maravilhoso) em que Ben Gvir pula com entusiasmo aqui e ali no desenho animado, e faz Benjamin Netanyahu dançar ao som de uma pistola falsa, e ele sempre carrega consigo a arma real e adora tirá-la.

03:00 – Uma trégua e o Hamas aumentam as apostas: um cessar-fogo permanente. Mas Netanyahu: Não a qualquer preço

(Por Davide Frattini, correspondente em Jerusalém) Sinwar sim, mas menor. As forças israelenses conseguiram tomá-lo Base da Brigada Khan Yunis Liderados por Mohammed, irmão do líder do Hamas, eles revistaram sua sala de comando, disse um porta-voz do exército, onde encontraram mapas e documentos planejando ataques no sul do país há quatro meses. Dentro dos muros da sede também havia fundamentalistas Ele reconstruiu modelos dos portões de entrada dos kibutzim Para treinar terroristas em ataques. READ "Pegue, mate ou ganhe"

Muhammad e Yahya permanecem escondidos em bunkers subterrâneos: juntamente com o “fantasma” Muhammad Deif, são os alvos do ataque à cidade, que – com tanta intensidade – deverá durar mais uma semana. Nesses túneis, os líderes da organização fora da Faixa de Gaza dizem que os entregaram O projeto de acordo foi apresentado na semana passada em Paris Pelos americanos, pelos egípcios e pelo Qatar, que nos últimos anos se tornou um patrocinador financeiro e apoiante do Hamas.

02h57 – Gaza, aqui chegam os camiões de ajuda humanitária

02h03 – Biden: Com o acordo alcançado no Senado, os Estados Unidos ficarão mais seguros

Joe Biden ofereceu o seu “forte apoio” ao acordo bipartidário alcançado no Senado sobre um pacote de segurança que inclui medidas mais duras sobre a imigração e a abertura da ajuda à Ucrânia, Israel e Taiwan. “É o resultado de mais de dois meses de negociações e do trabalho da administração, dia e noite, feriados e fins de semana”, disse o presidente, sublinhando que a lei “tornará os Estados Unidos mais seguros, as fronteiras mais seguras e as pessoas mais seguras”. ” “Mais proteção e tratamento mais humano e ao mesmo tempo manteremos a imigração legal de acordo com os valores do nosso país”.

02h00 – Estados Unidos: Acordo bipartidário no Senado sobre ajuda a Kiev, Israel e Taiwan