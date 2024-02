A elegância fez um cachorro | Descubra o criador da língua inglesa

Todos os animais são adoráveis ​​principalmente os cães, com destaque para o muito elegante Setter Inglês

É realmente assim: Todos os animais, principalmente aqueles que precisam de amor e carinho, são lindos, mas hoje as atenções estão voltadas para o Setter Inglês.

Existem muitas raças de cães, o Setter Inglês, como o nome revela, é originário da Inglaterra. Um cão de temperamento moderado, mas adequado para a caça. O nome aqui também é evocativo, uma vez que o artigo apreender é derivado do verbo “apreender”, isto é, imobilizar a presa e mirá-la.

O Setter Inglês é um cão grande e elegante, com uma aparência que lhe permite uma ampla gama de movimentos. O setter contém uma cor que geralmente retorna uma série de cores diferentes (o termo em inglês “Pelton” denota “Malhado”Na verdade, a pelagem pode ser tricolor, com diferentes manchas castanhas e uma combinação de três cores básicas, branco e marrom, preto e branco e branco e laranja.

Setter Inglês: Todas as curiosidades relacionadas a esta raça: comportamento, nutrição, cuidados e saúde

Certamente uma das características do levantador é que ele é um alvo muito rápido na caça, sem ser pesado e frustrante O ato de caçar em si, assustando repentinamente a presa. Possui excelente resistência à fadiga e pode ser de tamanho pequeno, médio ou grande. Os olhos são geralmente de cor castanho escuro.

O caráter deste animal é certamente amigável, pois este último tende a se relacionar e se misturar perfeitamente com outros animais e ser seu. Bom relacionamento com humanos. Uma personalidade que pode ser definida como viva e muito social. Mesmo com as crianças o clima é definitivamente muito bom. Resumindo, é uma raça de cachorro muito tolerante.

Alguns problemas de saúde podem ocorrer nesta raça de cão. O Setter Inglês também tem uma predisposição genética para sofrer com isso Vários distúrbios de visão e audição. Mesmo no nível ortopédico, deve-se prestar atenção aos problemas que podem ocorrer nos quadris.

Portanto, deve-se atentar para esse aspecto por meio de exames periódicos, principalmente antes do primeiro parto. A alimentação do Setter Inglês deve ser variada e rica em vitaminas, minerais e nutrientes em geral. Não só isso, você tem que lembrar Não alimente todos de uma vezMas através de pequenas refeições. Isso evita sobrecarregar o sistema digestivo e causar vólvulo intestinal.