Covid: Total lockdown retorna a Sydney – última hora

(ANSA) – SYDNEY, 09 de julho – Um bloqueio rígido está de volta a Sydney, Austrália, com cinco milhões de residentes não podendo mais deixar suas casas “a menos que seja absolutamente necessário”. O anúncio foi feito pela primeira-ministra de New South Wales, Gladys Berejiklian, enquanto as infecções estabeleceram um novo recorde (44 novos casos em 24 horas) com o delta variável agora fora de controle e a campanha de vacinação continuando muito lentamente em todo o continente com menos pessoas foram vacinados em mais de 10% da população.



Sydney – noticia a mídia internacional – está agora em sua terceira semana de confinamento e agora foi reforçada com novas regulamentações: os residentes são proibidos de viajar a mais de 10 quilômetros de suas casas, exercícios ao ar livre são limitados a no máximo duas pessoas e apenas uma pessoa por família pode fazer suas compras. Não mais do que 10 pessoas podem assistir ao funeral.



Berejiklian está tentando persuadir os residentes de NSW a seguir as regras e se vacinar, alertando que o estado está passando pelo pior momento desde o início da pandemia. Os cidadãos de Sydney esperavam sair do bloqueio em 17 de julho, mas especialistas dizem que o governo estadual pode precisar estendê-lo.



“Até que tenhamos zero feridos ou quase zero – não podemos afrouxar as restrições”, disse o primeiro-ministro. (lidar com).