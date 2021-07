“Mate seu vizinho”

Uma multidão furiosa de centenas de pessoas o considerou culpado sem julgamento e decidiu administrar a justiça: ele invadiu sua casa, matou-o com paus, facões e pedras e depois o incendiou. morreu assim Giorgio Scano, Italiano por algum tempo hospedado lá ون HondurasVítima de um assassinato brutal de 600 pessoas que o acusaram da morte de seu vizinho. Ontem, uma multidão enfurecida de cerca de 600 pessoas, muitas delas armadas com “paus, facões e pedras, entrou na casa do italiano em Santa Ana de Yusgari, no sul de Honduras” com a aparente intenção de matá-lo. “Ela não pôde evitar”. : o italiano morreu em um hospital local após o ataque brutal.

no município de Isgur, #cholotica, os moradores executaram Giorgio Scanno, um italiano. Ontem eles confirmaram que ele havia matado um morador de rua de 78 anos. O velho destruiu uma planta e por isso o matou. Os vizinhos dizem que Scannu era violento e por isso fizeram justiça a eles. Tenha cuidado com esses fatos. pic.twitter.com/syRTGpyDmJ – Xiomara Orellana (XiomaraDanelia) 9 de julho de 2021

Giorgio Scanno, ataque brutal

Uma história chocante pela qual Farnesina é acionado, que segue o caso em contato com a Embaixada da Itália na Guatemala, responsável pelo país sul-americano. Scanno, de 66 anos, era natural da província de Oristano e viveu muitos anos na pequena cidade de Santa Justa, de onde saiu há pelo menos 20 anos, partindo sozinho, sem mulher e filho, para Honduras, onde se casou novamente. Eles têm outros dois filhos. Da passagem pela Sardenha, é lembrado por alguns como jogador de futebol, nos anos 80, pelo time de futebol Melese, Meles, outra pequena cidade da região de Oristano. O prefeito Sergio Vaca me disse que nunca morou em Melis, mas que todos se lembram dele com carinho. O que aconteceu é terrível. ” As autoridades disseram que abriram uma investigação para “encontrar os responsáveis” pela execução, enquanto a mídia local transmitia imagens horríveis de uma multidão enfurecida invadindo a casa da vítima.

Italiano assassinado em Honduras, vídeo de sua casa sendo atacada por uma multidão enfurecida que o matou e depois incendiou a casa #ANSA pic.twitter.com/czuUwbBiho – ANSA (Aenzia_Ansa) 9 de julho de 2021

Fotos

O jornal El Heraldo, de Tegucigalpa, informou que possuía um vídeo assustador, que decidiu não publicar, mostrando todas as etapas do ataque e assassinato de Scanno, que tentou se esconder em uma fornalha em seu quintal. . As fotos – diz o jornal – também mostrarão o homem que, ensanguentado e atordoado, implora por misericórdia, mas acaba sucumbindo à vida no chão quando a multidão joga uma grande pedra nele. Alguns policiais que chegaram ao local tentaram deter os agressores, mas o número deles só impediu a entrada na casa de outras pessoas que chegaram nesse ínterim.

Certificados

Testemunhas oculares ouvidas em jornais locais relataram que Scano foi brutalmente executado porque era o responsável pelo assassinato de Juan de Dios Flores, um vizinho pobre de 74 anos que, segundo alguns, estava em um estado de embriaguez que incomodaria o italiano. De acordo com outros, ele cortou uma árvore em seu jardim. Outros ainda afirmam que Scanno foi capturado pelo circuito interno de TV ao sair da casa do velho. El Heraldo relatou que Scanno certa vez esteve envolvido em um ataque a um morador, ferindo uma mulher na mão que, segundo ele, danificou seu jardim. Seja qual for o motivo, o linchamento chocou o público hondurenho, chocado com as imagens duras, e a condenação nas redes sociais foi unânime. Muitos criticaram a inércia da polícia por não defender Scannu garantindo um julgamento justo para ele se as acusações de assassinato do vizinho forem provadas.