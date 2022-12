A decisão poderia ter sido tomada depois que os homens de Putin intensificaram o bombardeio da infraestrutura civil ucraniana nas últimas semanas, mas não deve mudar o cenário.

Na Ucrânia, os combates no terreno nunca param, assim como as análises de especialistas, uma revelação por vez, e os rascunhos que chegam dos departamentos. Um oficial de defesa anônimo revelou nos últimos dias vezes Londres isso O Pentágono ia levantar o veto aos ataques dos ucranianos Marcha ré Alvos militares em solo russo. Ele explicou que a decisão teria sido tomada após a intensificação das medidas nas últimas semanas Bombardeio de infraestrutura civil na Ucrânia Pelos homens de Putin, no entanto O cenário não deve ser alterado.

Apesar do veto dos Estados Unidos, que inicialmente se recusou a fornecer os mísseis de longo alcance e depois supostamente modificou os enviados para evitar que chegassem à Rússia, Até agora, a resistência ucraniana atingiu a fronteira uniformemente com sabotarE a foguetesE a drones E a forças especiais. O acordo com os Aliados era usar as armas fornecidas para retomar suas terras, incluindo as anexadas em 2014, Sem bater na Rússia, para não provocar uma reação do Kremlin.

Agora, de acordo com uma explicação vezesAlternativamente, o sinal de partida teria chegado para atacar alvos militares em território inimigo. No entanto, o aspecto mais importante desta decisão é outro: Em Washington eles teriam mudado de perspectiva porque eles fizeram Menos medo da escalada do conflito. Incluindo a energia nuclear. O impacto dos golpes profundos infligidos pelos ucranianos foi confirmado pelo que aconteceu nestas horas Melitopol, com as luminárias usadas pelos russos que focam no Al Himar: O sistema é importante, mas a inteligência que identifica alvos também é relevante. READ "Junto ao Níger ...", essas coisas perturbadoras estão surgindo em todo o mundo - Libero Quotidiano

