Ucrânia: ‘Três meses sem luz’, moradores de Odessa pediram para sair – O Mundo

Reparar o sistema elétrico destruído pelos drones lançados ontem à noite pelos militares russos sobre Odessa e região pode levar até dois ou três meses: “Se você tiver a oportunidade de deixar temporariamente a cidade e as regiões ficarem sem eletricidade, vale a pena”: é a mensagem à população lançada pela Administração de Sistemas de Energia da Região de Odessa após a ligação da operadora estadual de eletricidade Dtek alertar sobre longos períodos para restabelecer a energia. Isso foi relatado pela mídia ucraniana: “Odessa e quase toda a região ainda estão sem eletricidade”, disse Ditek em um comunicado.

A situação na região de Odessa é muito difícil. Após o ataque russo com drones iranianos, a cidade e outros locais da região ficaram às escuras: mais de 1,5 milhão de pessoas na região estão sem eletricidade. Comentando sobre a situação em Odessa após o ataque de drone kamikaze na noite passada, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse em sua mensagem de vídeo noturna que apenas a infraestrutura crítica está sendo conectada, na medida em que a eletricidade pode ser fornecida.

A situação na região de Kherson ainda é difícil, com bombardeios russos ontem em vários assentamentos perto da linha de contato. Isso foi relatado pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, citando ukranska pravda. Segundo as autoridades, os russos também abriram fogo contra o hospital Berislav, causando graves danos ao prédio. De acordo com departamentos do governo regional, ontem os russos bombardearam o território de 9 regiões ucranianas, vários residentes ficaram feridos e casas e outros edifícios foram destruídos. Além de Kherson, as regiões afetadas são Sumy, Zaporizhia, Dnepropetrovsk, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Mykolaiv e Odessa.

A Santa Sé pode desempenhar um papel importante Na mediação entre a Ucrânia e a Rússia, mas “este momento não foi resolvido”. Portanto, não há condições, na Ucrânia ainda bombardeada, de abrir uma mesa de paz, e em todo caso quem quiser ajudar nesse processo, inclusive o Vaticano, “não pode ser neutro”, não pode colocar os dois Estados na disputa mesmo terreno. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, fala sem olhar para o mato ao receber em seu escritório um grupo de jornalistas internacionais após uma missão organizada pela Embaixada da Ucrânia junto à Santa Sé.

Ele adiciona: “Não se pode insistir no conceito de fraternidade. Não somos irmãos. Esta é a história de Caim e Abel.”. Mas as últimas palavras do Papa e, sobretudo, seus sentimentos em 8 de dezembro, “chegaram direto ao coração dos ucranianos.

As relações entre Kiev e a Santa Sé continuam. Os arquivos nos quais a Santa Sé trabalha são diversos, do trigo aos prisioneiros. Mas quem quer ajudar a Ucrânia “não pode ser neutro”.

“Em 2 de outubro, o papa pediu a Putin para parar a guerra e Zelensky para estar aberto a propostas”, lembrou o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, da mensagem privada de Angelos no domingo. “Ir para os dois lados não ajudou. É bom que você se lembre de Putin, mas se você pedir a Zelensky para estar aberto a propostas de paz, você diz que Zelensky não está aberto à paz e ele precisa de alguém para lhe dizer. isso não é verdade. A Ucrânia quer a paz.

O governo de Kiev vê positivamente um possível papel da Santa Sé nas futuras negociações de paz, mas “o triste fato é que Ainda não é hora de mediação A razão é o presidente Putin. Se você quer a paz, não envie mísseis toda semana para destruir nossa infraestrutura, não continue enviando soldados para tomar nossas cidades e não anexe terras que pertencem a outros”.

retirar o reconhecimento em Oslo, Laureado com o Prêmio Nobel da Paz Russo, Presidente do Memorial da ONGela tem Ele criticou a guerra “louca e criminosa” do presidente Vladimir Putin. na Ucrânia. Ele disse que “a resistência à Rússia sob Putin é chamada de fascismo”, uma distorção que se tornou “a justificativa ideológica para a guerra insana e criminosa de agressão contra a Ucrânia”. Jan Raczynski Em seu discurso de aceitação do Nobel. e a Prêmio Nobel da Paz ucraniano Ele declarou que a paz em seu país não poderia ser alcançada “depondo as armas” contra a Rússia de Vladimir Putin. “O povo ucraniano quer a paz mais do que qualquer outro no mundo”, disse Oleksandra Matveychuk, chefe do Centro de Liberdades Civis, na cerimônia. “Mas a paz em um país sob ataque não pode ser alcançada depondo armas. Não será paz, mas ocupação.”

Enquanto isso, no terreno, Kiev informou que abateu dez drones kamikaze russos à noite nas regiões de Kherson, Mykolaiv e Odessa, e que ontem repeliu ataques perto de 13 assentamentos. Bombas russas atingiram ontem à noite o leste do país, ferindo 4 civis: “Os russos atiraram em Nikopol e Marhanets. A cidade de Nikopol é a mais afetada”, segundo a administração militar regional.

E enquanto Moscou acusa o Ocidente de querer abrir uma segunda frente contra a Rússia no Cáucaso, o secretário da OTAN, Jens Stoltenberg, teme que os combates na Ucrânia se transformem em uma guerra entre a Rússia e a OTAN: “É uma guerra que pode se tornar uma grande, guerra total entre a OTAN e a Rússia. E estamos trabalhando todos os dias para evitá-la.”