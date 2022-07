A renúncia de 41 ministros e subsecretários

Londres Boris Johnson Ele está “absolutamente determinado” a permanecer no cargo e está convencido de que uma renúncia significaria entregar o país ao Partido Trabalhista e ao Partido Nacional Escocês, que pressionam por um novo referendo. As renúncias de 41 ministros e outros funcionários em menos de 24 horas foram inúteis, e nenhum efeito veio da pressão de seus assessores mais próximos, que chegaram a Downing Street na noite passada para persuadi-lo a deixar o partido e a liderança do governo.

Mais Informações

Escândalo Johnson e Pincher ofusca governo: ministro das Finanças também renuncia

Se os ministros sobreviventes Doris, Reese Moog, Patel e Raab se consideram amigos de Boris Johnson, deveriam dizer-lhe francamente para sair imediatamente. Sua reputação seria muito pior do que a de Chris Pincher se ele ainda estivesse no lugar ao amanhecer.https://t.co/KYn7er6iuk – Tom Gallagher (@Cultfree54) 6 de julho de 2022

Eles foram guiados por seu leal aliado desde os dias da campanha pró-Brexit, Michael Gove, que foi demitido pelo próprio Johnson no final de um dia cheio de reviravoltas. Enquanto isso, todos os dossiês sobre a mesa do governo, Brexit em primeiro lugar, têm que esperar: o que acontecerá com a espinhosa questão do protocolo da Irlanda do Norte que o Parlamento estava prestes a descartar parcialmente com uma lei apresentada em junho passado na Câmara dos Comuns? Ou medidas contra a inflação e a crise econômica? Para os conservadores, os problemas agora são diferentes, porque se os rebeldes não parecem dispostos a parar, o mesmo vale para Johnson. “Estou nas trincheiras com ele, mas estamos sem armas, cercados e sem munição”, disse ontem à Sky News um fiel defensor do primeiro-ministro – que permaneceu anônimo. E assim foi.

hoje

Como Pogo se defendeu ferozmente nos palácios do poder – primeiro na época da Questão de Westminster e depois diante dos deputados do Comitê de Ligação – as deserções aumentaram. Mas ele, com os olhos céticos e a pele às vezes vermelha pela pressão das perguntas prementes, manteve-se no mesmo ritmo que vinha repetindo incessantemente há meses: ficar no cargo, seguir em frente e continuar com o programa. Enquanto ele travava sua batalha, em Downing Street, seus aliados mais leais, incluindo Michael Gove e Priti Patel, se reuniram para esperá-lo e persuadi-lo a fazer o oposto e se render.

Ele interveio no último minuto após a decisão da comissão de 1922 de não alterar o estatuto que exigia uma espera de 100 anos de 12 meses entre um voto de confiança e outro. Para se livrar de Johnson, os rebeldes pareciam dispostos a fazê-lo até a próxima segunda-feira, marcando a renovação dos membros do Comitê de 1922, ainda poderiam conseguir fazê-lo.

Vinte e quatro horas de fogo começaram com o ataque de Sajid Javid, que apresentou sua renúncia na noite de terça-feira. “Em algum momento temos que concluir que quando é demais, é demais”, disse ele ontem na Câmara dos Comuns.

escapar

O ex-ministro da Saúde iniciou um verdadeiro dominó, seguido pelo tesoureiro Rishi Sunak e 37 ministros, subsecretários e altos funcionários, que decidiram deixar o governo para questionar a integridade do líder conservador. Virginia Crosby especificou que “o número de acusações de conduta ilegal e inadequada, quase todas ocorridas em Downing Street enquanto ele era primeiro-ministro, tornam sua posição inadmissível”. “Integridade, decência, respeito e profissionalismo devem ser levados em consideração”, escreveu Victoria Atkins, enquanto Stewart Andrew queria em sua carta de demissão enfatizar que “confiança, verdade e integridade” são vitais na política e os conservadores não devem “defender o indefensável”. . Um verdadeiro tsunami com uma mensagem muito clara: o futuro da festa não pertence mais ao Pogo.

A gota d’água foi a nomeação de Chris Pincher como vice-líder do grupo, embora Johnson mais tarde tenha admitido que estava ciente de alegações anteriores de assédio sexual contra ele. E desde Partigate, escândalos e mentiras prejudicaram sua popularidade a ponto de transformá-lo, para muitos de seus colegas de partido, em um peso-pesado. Para os rebeldes, o candidato vencedor não pode mais garantir uma vitória conservadora como o recorde político de 2019. No entanto, o espírito é mais combativo do que nunca: “Se eu tivesse que morrer – ele disse ao seu povo ontem à noite – eu morreria. Eu me esforço. ”