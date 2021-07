Variant Delta Europe preocupa: todos os países estão prontos para novas restrições de viagens

Roma, 9 de julho de 2021 – Não variável delta Trabalha na Europa, dado o verão e Boom do turismo-Alarts para todos os países. Começando na Itália, onde Gianni Reda, Diretor Geral de Prevenção do Ministério da Saúde, previu que novas medidas de controle sobre viagens entre países europeus seriam estudadas: “Eu sei que você está pensando em tomar medidas mais rígidas Para viajantes vindos de Espanha e portugal. Mas, de momento, esta decisão não foi tomada ”. Acrescentou:“ Não é fácil controlar as chegadas de países europeus. Pode haver operadoras que não aplicam medidas rígidas. Nesse caso, é uma boa ideia que o ENAC se refira às próprias operadoras. ”

no Grã Bretanha Os casos da variante delta subiram nas últimas 24 horas para 35.707, marcando uma nova alta desde janeiro, em França 50% das infecções são atribuídas à região do delta e países que estão aumentando Viajar para a Espanha não é recomendado em risco de cobiça. Tem também Alemanha Coloque-o na lista, incluindo Maiorca e as Ilhas Canárias, que são destinos tradicionais dos turistas alemães. no Holanda Hoje, novas medidas restritivas foram anunciadas, incluindo Fecha à meia-noite Restaurantes e discotecas. Enquanto a partir de quarta-feira 14 de julho a Malta Apenas as pessoas que o possuem poderão entrar Completou um esquema de vacinação Por pelo menos 14 dias: uma decisão tomada hoje pelo Ministério da Saúde de Malta após 5 dias consecutivos de crescimento exponencial das infecções, em 90% dos jovens estrangeiros.

Na Espanha, onde A transmissão do vírus Covid entre os jovens dobrou Em uma semana (hoje atingiu uma incidência de 1.047 no grupo de 20-29 anos e 891 no grupo de 12-19 anos por 100.000 habitantes) Ilhas Canárias e a Comunidade valenciana Eles pediram permissão para emitir um decreto Toque de recolher noturno Para conter o aumento das infecções pelo vírus Covid-19, que ameaça destruir a temporada de turismo no país. As Ilhas Canárias solicitaram a aprovação do Supremo Tribunal de Justiça para restaurar o toque de recolher Em Tenerife entre meia-noite e 6h da manhã. Nesta ilha, até a venda de bebidas alcoólicas está proibida a partir das 20 horas, e a capacidade dos transportes públicos foi reduzida para 33% e nos centros comerciais para 25%. A batida das cenouras registro no caso De toda a pandemia desta quinta-feira.

O medo está repetindo a mesma situaçãoverão passado Quando o alívio das tensões seguiu um aumento nos casos com uma segunda onda no outono. por esta razão chamadas para vacinas O que, mesmo que não pare a infecção, certamente afeta a redução acentuada das internações. Enquanto eles estão em todos os governos europeus Novas restrições estão sendo consideradas – especialmente ao viajar – para tentar impedir a infecção

Holanda

Um aumento nas lesões na Holanda devido à variável delta. Tanto é assim que o primeiro-ministro Mark Rutte anunciou Uma série de novas medidas restritivas Incluindo o fechamento de todas as discotecas e restaurantes à meia-noite. infecções Aumentou sete vezes em uma semana Rutte disse que 7.000 novos casos foram identificados na sexta-feira, forçando o governo a recuar na flexibilização das restrições. “Há uma nuvem escura na frente do sol. Agora mesmo – ele acrescentou – eu As taxas de infecção estão explodindo, principalmente devido à variante delta altamente contagiosa. Se não fizermos nada, ele apenas aumentará. É claro que a rápida disseminação do vírus deve ser eliminada pela raiz. ”

França

Antes do discurso do presidente Emmanuel Macron à nação na segunda-feira, o ministro da Saúde, Olivier Ferrand, lançouAviso Pela rápida progressão da variante delta, que será no final de semana dominante, dominante nacionalmente. Um novo conselho de defesa da saúde convocado antes desta segunda-feira pode decretar sobreVacinação obrigatória Para certos grupos ocupacionais ou grupos da população em risco particular, bem como uma classe potencial Extensão de autorização de saúde. Enquanto isso, o governo francês não recomendo Seus cidadãos vão In Espanha ou Portugal para férias O verão devido à situação epidemiológica já se agravou.

Alemanha

Qualquer pessoa que retorne à Alemanha após um viagem para a espanha – anunciar área vulnerável Covid-19 – Você terá que fornecer um cotonete ou certificado negativo para vacinação completa para evitar entrar em quarentena. Regras mais rígidas para quem retorna de Cipro, também a partir deste domingo é indicada como uma área com alta prevalência de infecção: neste caso, a quarentena de cinco a dez dias continuará obrigatória.

Grécia

A partir de 5 de julho, os adultos que pretendem viajar para as ilhas gregas devem apresentar um certificado de vacinação cobiçado Um resultado de teste de antígeno / esfregaço negativo rápido ou você se recuperou recentemente. Os jovens entre 12 e 17 anos podem viajar para qualquer teste, inclusive os que você faz em casa, enquanto crianças menores de 12 anos não precisam fazer o teste. Este procedimento não afeta as ilhas de Yuba, Lefkada e Salamina. O governo também está considerando estabelecer controles para o movimento entre as regiões da Grécia continental.

Malta

O Governo de Malta anunciou fechando suas fronteiras Para viajantes não vacinados, a fim de impedir novas infecções. A decisão entrará em vigor a partir de 14 de julho, quando cada viajante é obrigado a apresentar um certificado de vacinação maltês, britânico ou da UE. e a O primeiro país da União Europeia adotar essa medida restritiva.

Portugal

A partir de 10 de julho entrou em vigor Restrições mais rígidas para turistas Entrada em Portugal: Quer sejam estrangeiros ou portugueses que regressem do estrangeiro, para se alojarem no hotel deverão apresentar teste negativo, certificado de vacinação ou comprovativo de recuperação recente. A mesma regra também se aplica a outros tipos de acomodações, como o Airbnb. No fim de semana, em 60 locais de alto risco para a Covid, incluindo Lisboa e portoNa entrada dos restaurantes, será solicitado o certificado de vacinação ou recuperação para poder fazer a refeição dentro de casa. A partir de sexta-feira, 2 de julho, os toques de recolher voltam – em Lisboa e no Porto – com toque de recolher entre as 23h00 e as 05h00. As restrições ao horário de funcionamento dos bares e restaurantes, que já afectaram Lisboa, foram alargadas às 22h30 durante a semana e às 15h30 do fim-de-semana a outros 16 concelhos.

Espanha

Espanha pergunta Exame Covid negativo ou evidência de sua ocorrência vacinação Para turistas britânicos com destino às Ilhas Baleares (Menorca, Ibiza, Formentera). A situação nacional de saúde está aumentando deteriorar rapidamenteÉ por isso que a França aconselha seus cidadãos a não escolher a Espanha como destino de verão. Alemanha volta para anunciar toda a Espanha área vulnerável Covid, incluindo Maiorca e as Ilhas Canárias. Entre as regiões de maior risco, além das Ilhas Baleares, está também a Catalunha, a partir de Barcelona.