Cerno o que será: “Por que Meloni não se declara antifascista? Querem provocá-la.”

O debate sobre o fascismo e o anti-fascismo continua a dominar o debate político. “Porque é que tantos ainda lutam para se definirem como antifascistas?”: Com esta pergunta, Serena Bortone trouxe à mesa um tema que tem circulado nas páginas dos jornais e programas de entrevistas televisivos há semanas. Convidado de “What Will Be”, programa de informação e atualidade transmitido na noite de sábado pela Rai 3, o diretor do Il Tempo, Tommaso Cerno, respondeu claramente em palavras. “Apresento a todos a ideia de que estes assuntos enchem a discussão e criam uma enorme confusão, especialmente entre os jovens, que hoje usam palavras da história, sobre as quais ocorreram batalhas humanas e políticas, sem saberem do que falam”. a palavra nazismo é usada contra Israel, e as palavras holocausto e genocídio são como comprar vegetais. Percebemos que o que é certo para nós foi apagado da memória coletiva. A República deve fazer alguma coisa”, disse ele ao vivo do estúdio de transmissão.

Tommaso Cerno, por outro lado, já o tinha previsto no primeiro editorial que escreveu para o jornal romeno do qual trabalhou como diretor. “Ainda nos perguntamos de onde viemos, usando o velho GPS com coordenadas fascistas e comunistas, quando a verdadeira questão seria: para onde vamos? Esta é a resposta que os italianos esperam de Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio”, diz o jornalista. escreveu Tajani, assim como seus oponentes Elie Schlein e Giuseppe Conte. Nesse assunto vamos tentar dar a nossa contribuição.” No programa “O Que Será”, Cerno respondeu com clareza à pergunta do apresentador: “Vou te responder de uma forma bem simples. Não sei por que razão nenhuma pessoa afirma ser antifascista, mas posso dizer-vos que a República Italiana está empenhada em eliminar o fascismo. Se depois de oitenta anos não conseguimos, a culpa é de todos. A culpa é de todos. da esquerda, dos democratas-cristãos, dos liberais, dos republicanos, dos professores universitários, disse, depois disse: “É uma tarefa que foi confiada não à extrema direita, mas à república que assinou a constituição. Onde estávamos quando essas coisas aconteceram? Sempre culpamos os outros e vivemos em extremo conformismo.” Direto ao ponto: “Meloni não se declara antifascista porque querem provocá-la. Essa pergunta se tornou uma pedra atirada nela. “É eficaz e político.”