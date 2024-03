A União Europeia levará ajuda a Gaza através de um corredor marítimo

a O corredor marítimo da costa da República de ChipreO “farol” da União Europeia no Mediterrâneo Oriental, Entrega de ajuda por via marítima à Faixa de Gaza Após mais de quatro meses de guerra travada pelas forças armadas israelitas, a situação humanitária tornou-se catastrófica. As Nações Unidas alertaram, segundo vários meios de comunicação internacionais, que um quarto da população da Faixa, ou mais de meio milhão de pessoas, está a um passo da fome. Os poucos comboios humanitários que conseguiram entrar estão lotados de pessoas que tentam obter alimentos, medicamentos e outros meios de subsistência que não estão disponíveis.

Presidente da Comissão Europeia Úrsula von der Leyenrecém-nomeado candidato líder na conferência do Partido Popular Europeu em Bucareste, voou ontem para Larnaca, na costa leste de Chipre, para se encontrar com o presidente. Nikos Christodoulides Anunciar a próxima abertura de um corredor humanitário marítimo, baseado em Larnaca, para entregar ajuda a Gaza, numa tentativa de aliviar a situação cada vez mais trágica da população civil. “A situação humanitária em Gaza é terrível, com famílias e crianças palestinas inocentes em desespero”, disse von der Leyen. “Hoje em Gaza enfrentamos uma catástrofe humanitária.”O que está a acontecer no Médio Oriente afecta-nos directamente enquanto Europeus – disse Christodoulides – A guerra no exterior não é uma crise regional com impacto limitado: O contágio da crise terá consequências catastróficas e temos a responsabilidade de agir“.

Quem está envolvido no processo?

Participam na operação a Comissão Europeia, a Grécia, a Itália, os Países Baixos, Chipre, os Emirados Árabes Unidos, o Reino Unido e os Estados Unidos, cujos detalhes práticos ainda não são totalmente claros. Visam entregar “quantidades adicionais de ajuda humanitária por via marítima” à populaçãoDe acordo com o que consta do comunicado conjunto divulgado ontem. A costa do sector é arenosa e um navio não pode fundear ali, pois ficaria encalhado. Não há portos em Gaza, excepto a marina na Cidade de Gaza. Os Estados Unidos discutiram a construção de um porto temporário em Gaza, mas von der Leyen não deu detalhes, não esperava perguntas da imprensa e limitou-se a declarações.

Axios informou que a Global Central Kitchen, uma organização fundada pelo chef José Andres dedicada a preparar refeições para serem entregues às populações atingidas pelo desastre que von der Leyen mencionou especificamente, está trabalhando com os Emirados Árabes Unidos para entregar refeições e alimentos a Gaza começando em Larnaca usando barcos, pequenos veículos anfíbios capazes de desembarcar na costa norte de Gaza.

Prazos apertados para abertura do corredor

O presidente do Chipre anunciou um prazo muito apertado: “Estamos muito perto de abrir o corredor, no sábado ou no domingo. Estou muito satisfeito por ver a operação piloto já lançada hoje: a parceria que começou com a World Central Kitchen, a quem gostaria de agradecer de todo o coração pelo seu trabalho incansável e importante.” Os porta-vozes da Comissão continuaram a transmitir detalhes às autoridades cipriotas. , enfrentando inúmeras perguntas de repórteres em Bruxelas que perguntam: Quando poderá o corredor humanitário começar a permitir a entrega de grandes quantidades de ajuda humanitária?

A porta-voz da Comissão, Verlie Nuyts, disse durante a conferência de imprensa em Bruxelas que a Comissão “está ao lado da população civil na Palestina”, sem fornecer metas quantitativas. O problema é “entregar ajuda ao povo palestino”.

Ajuda a Gaza e o papel da União Europeia

Até agora, a ajuda da UE é entregue a Gaza através de associações que operam na Palestina e através de ponte aérea: foram realizados mais de 40 voos, com aterragem no Egipto e depois por terra através da passagem de Rafah. Cerca de 1.800 toneladas de ajuda chegaram à Faixa desta forma. “Mas as necessidades são enormes”, disse o porta-voz Balas Ujvari, também porque o número de camiões que passam pela travessia é muito menor do que no período anterior à guerra. Para o presidente cipriota, o corredor marítimo “de sentido único” de Larnaca à costa de Gaza pretende ser “um complemento a outras rotas, incluindo a travessia de Rafah a partir do Egipto e os lançamentos aéreos a partir da Jordânia”.

A Comissão Europeia pretende explorar “todas as formas possíveis” para aumentar a entrega de ajuda a Gaza. “Tanto quanto sei, a ajuda irá diretamente para Gaza”, disse Palash Ugvari, “e, portanto, não chegará ao Egito, mas diretamente à costa da Faixa”. A Comissão não explicou como a operação seria realizada na prática, seja com pequenas embarcações, veículos anfíbios ou outros. “É claro que estamos trabalhando com organizações parceiras e elas participarão das operações”, disse Ugvari, sugerindo isso. autoridades cipriotas para mais informações.

Para von der Leyen, o corredor marítimo “poderia fazer uma diferença real na situação do povo palestiniano”. Mas, paralelamente, os nossos esforços continuarão a prestar assistência aos palestinianos através de todos os meios possíveis. “Avaliaremos todas as opções, incluindo os lançamentos aéreos, se os nossos parceiros humanitários no terreno decidirem que funcionará”.

“A perspectiva da União Europeia é uma solução de dois Estados.”

O Presidente aproveitou a oportunidade, em Larnaca, para reiterar que para a União Europeia “a possibilidade continua a ser uma solução de dois Estados”. Isto requer uma trégua humanitária imediata, que conduza a um cessar-fogo sustentável. É claro que não pode haver deslocamento forçado de palestinos nem cerco a Gaza. Mas é igualmente claro que Gaza não pode ser um porto seguro para terroristas. Continuaremos a exigir a libertação imediata e incondicional de todos os reféns detidos pelo Hamas. Concluiu dizendo que a Europa continuará a ajudar a impulsionar este horizonte político.

Porto temporário para Gaza? “Dois meses antes do início do trabalho.”

O secretário de imprensa do Pentágono disse ontem que construir e operar um porto temporário em Gaza, como presumem os Estados Unidos, com um cais flutuante e uma ponte usada para entregar ajuda humanitária vital, levará “pelo menos um mês ou possivelmente dois meses”. Major-General Patrick Ryder. Ryder também disse que a construção provavelmente exigirá até 1.000 militares dos EUA para ser concluída.

Como isso funcionará? Segundo a CNN, o corredor marítimo será utilizado por vários países, mas a doca flutuante ao largo da costa de Gaza será operada pelo governo dos EUA e será construída por militares dos EUA, incluindo pessoal da Marinha e do Exército. A doca permitirá que os navios descarreguem cargas de ajuda, que serão então transportadas através de uma ponte para Gaza também estabelecida pelos militares dos EUA. Os Estados Unidos – segundo autoridades entrevistadas pela CNN – ainda estão tentando determinar quem poderia estar do outro lado da ponte para receber e distribuir ajuda dentro da Faixa.

Como foi desenvolvido? Uma fonte familiarizada com o planejamento disse à CNN que o plano portuário provisório foi desenvolvido em parte por uma organização chamada Fogbow, um grupo de consultoria composto por ex-militares e funcionários das Nações Unidas, da USAID e da CIA. .

Entretanto, no seu discurso de quinta-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu que “não haverá quaisquer agentes americanos no terreno”. Quando os jornalistas insistiram na sexta-feira sobre quem garantiria a segurança do porto, Biden disse que seriam os israelenses.