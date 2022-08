Nos Estados Unidos, Joe Biden anunciou uma redução de US$ 10.000 na dívida estudantil para faculdade

Joe Biden Anuncia redução da dívida estudantil: cancelada até Empréstimo federal de $ 10.000 para Faculdade para quem ganha Menos de US$ 125.000 por ano (ou 250k se for uma família), um corte que dobra para Concessões de contas (reservado para estudantes de baixa renda), estende a moratória sobre pagamentos feitos durante a pandemia até o final do ano. Anuncie aí Casa Branca Depois de meses discutindo sobre os temores de uma inflação mais alta antes das eleições de meio de mandato. A manobra afetará milhões de estudantes e custará aos contribuintes cerca de 300 bilhões de dólares.

“O custo da educação após o ensino médio aumentou muito e os estados dos EUA reduziram o apoio aos estudantes, deixando-os com uma grande conta a pagar”, explicou o presidente. “A educação é um bilhete vida melhorEle continuou, observando como uma geração de americanos se encontra em dívida estudantil “insustentável”. O corte, segundo os críticos, aumentará as pressões inflacionárias. “O trabalho de hoje é uma oportunidade. Trata-se de dar uma boa chance às pessoas – como ele disse – é garantir que as pessoas as tenham respira Eles precisam comprar uma casa, abrir um negócio, começar uma família e economizar para o futuro.”

Há também Limite de 5% sobre a renda mensal (geralmente 10%). Estima-se que seja nos Estados Unidos 45 milhões de pessoas contendo um montante total 1600 bilhões Dólares em empréstimos universitários federais, mais qualquer tipo de empréstimo (automóveis ou outros bens de consumo). A Casa Branca acredita que 90% dos benefícios serão acumulados para famílias que ganham US$ 75.000 ou menos por ano.