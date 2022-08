Trump processa o FBI, ‘tinha 300 documentos ultra-secretos em casa’

Donald Trump processa o governo dos EUA por FBI Blitz em Mar-a-Lago Onde, segundo rumores, também foram recuperados 300 documentos secretos. O ex-presidente dos EUA apresentou uma proposta ao Distrito Sul da Flórida, pedindo a nomeação de um mestre especial para revisar e examinar documentos pesquisados ​​por agentes federais em sua casa.

Os documentos arquivados com a juíza Eileen Cannon, que foi nomeada pelo próprio Trump, contêm uma série de acusações e alegações. A blitzkrieg – que lemos nos jornais noticiados pela mídia americana – é ditada pela “política” e “a política não pode ter efeito sobre a justiça.

Trump é claramente o favorito para as primárias republicanas de 2024 e as eleições gerais de 2024, se decidir concorrer. Além disso, seus endossos nas eleições de meio de mandato de 2022 foram cruciais para os candidatos do Partido Republicano. Ao afirmar seus “direitos em relação ao ataque ‘desnecessário'”.

O Departamento de Justiça diz que está ciente da proposta feita e confirma que responderá no fórum apropriado. Se Cannon aceitar o pedido de Trump de nomear um mestre especial, o processo de revisão de documentos apreendidos pelo FBI em Mar-a-Lago aumentaria e também atrasaria a investigação do governo sobre se ele obstruiu uma investigação federal. Em outros casos relacionados a Trump, foram nomeados professores especiais, por exemplo, para o ex-advogado Michael Cohen. O pedido de Trump por um mestre particular não é incomum: um advogado terceirizado – também empregado pelo ex-advogado de Trump, Michael Cohen – geralmente é um juiz aposentado, que analisa as evidências coletadas e determina se elas são protegidas pelo privilégio do advogado. cliente. Segundo a CNN, algo incomum no pedido de Trump é o fato de a proposta ter sido feita duas semanas após o ataque do FBI. Isso pode indicar um desacordo nos bastidores entre os advogados sobre como proceder.

O processo de Trump ocorre quando o prazo se aproxima de Bruce Reinhart, o juiz da Flórida que permitiu que o sequestrador do FBI mostrasse ao Departamento de Justiça as omissões de depoimentos de busca em Marte. a-Lago. Reinhart deu ao Departamento de Justiça até quinta-feira para fazer omissões que considerasse necessárias para liberar o documento. Enfatizando seu desejo de publicar o depoimento, Reinhart admitiu que “não pode dizer no momento se as omissões” do Departamento de Justiça seriam tão significativas a ponto de tornar a publicação “sem sentido”.

O ataque relâmpago do FBI em Mar-a-Lago ocorreu após meses de cabo-de-guerra e resistência de Donald Trump. . foi reportado Washington Post Citando um e-mail de 12 de abril entregue ao advogado do ex-presidente informando que agentes federais começariam a examinar materiais recuperados do Arquivo Nacional de sua casa em janeiro. O e-mail representou um ponto de virada crítico na investigação de Trump sobre o manuseio de documentos confidenciais que levaram à busca pela casa do ex-presidente.