para Fabrizio Dragosi

Jovens e alguns recrutas da linha de frente sem treinamento, a maioria vindo dos lugares mais remotos do país. Os fundos para a modernização das forças armadas russas foram “roubados e investidos em iates”, segundo o ex-chanceler Kozyrev.

Alguns até foram elaborados

, 12 meses de sucesso em que dificilmente se aprende a se salvar da perseguição dos “avós”. Muitas das outras pessoas que lutam ao redor de Kiev, em frente a Mariupol, em Kharkiv, são tecnicamente “profissionais”, mas isso significa apenas que durante seu ano de serviço ou no final do recrutamento, eles foram persuadidos a se inscrever para permanecer na Rússia Exército. No entanto, eles não receberam treinamento específico e imediatamente acabaram em batalhões envolvidos em “manobras” que, segundo a versão que o Kremlin vem repetindo há meses, nunca levariam a uma invasão. Em vez do dia a dia Eles se encontram do outro lado da fronteira para lidar com unidades bem treinadas e certamente mais bem armadas.

David estava tentando salvar seu companheiro depois que seu veículo blindado foi atingido. Ela veio de Kyakhta, ao sul do Lago Baikal, não muito longe da fronteira com a Mongólia. Ilya Kubik também tinha 18 anos e veio de Bratsk, na Sibéria.

Então dezenove anos

paraNatolij Tursunov, da região de Perm; E o contemporâneo Alexei Kuzmin, de Magnitogorsk, no sopé dos Urais. Alexey Martynov, que também era natural da Buriácia, como David. Dezenas e dezenas de nomes que aparecem à medida que os corpos voltam para suas casas e os pais organizam o funeral.

Eles nasceram quando a ideia de uma Rússia democrática e liberal já estava minguando, Ele cresceu sobre as cinzas da União Soviética. As esperanças levantadas pela revolução popular contra os golpistas em 1991 foram frustradas com a extrema pobreza e o colapso dos anos seguintes. Putin ganhou destaque em 1999, quando reviveu o orgulho russo como primeiro-ministro com sua campanha contra os terroristas chechenos. “Vamos persegui-los pelo vaso sanitário”, ele prometeu. Então ele esmagou a Chechênia derrubando Grozny no chão.

A Rússia para esses jovens é um país de liberdade limitada, uma democracia “guiada de cima”, Como um dos conselheiros do presidente que definiu a teoria no início dos anos 2000. Uma nação orgulhosa, forte no papel, mas cheia de podridão. Aqueles que podem fugir do serviço militar como a peste porque sabem que tudo acontece no quartel; Crianças em tempos de paz são enviadas para lugares absurdos para subsistir com rações escassas. OA modernização maciça das forças armadas em que foram gastos bilhões de euros Praticamente só é feito oficialmente. O ex-ministro das Relações Exteriores Andrei Kozyrev explicou:A maior parte do dinheiro foi roubada e acabou investindo em iates atracados no Chipre“.

Acima de tudo, as crianças pobres acabam nas forças armadas, aquelas que vêm de partes remotas do país E que não têm alternativas. quão Yegor Pushchenko de Belogorsk na Sibéria Oriental Que morreu um dia antes de completar dezenove anos.