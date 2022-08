Ucrânia e Rússia: notícias da guerra de 23 de agosto. Bombas russas em Zaporizhia: danos à infraestrutura

Quando os dias de guerra chegaram a 182 dias, as Nações Unidas decidiram, após consultar a Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea), ter “a capacidade logística e de segurança na Ucrânia para apoiar qualquer missão da Agência Internacional de Energia Atômica. Rosemary DiCarlo, vice-ministra da ONU para Assuntos Políticos e Construção da Paz, disse que os preparativos para a missão estão progredindo e que “a AIEA está realizando consultas ativas com todas as partes sobre seus esforços para despachar essa missão o mais rapidamente possível. No momento, é necessário receber um compromisso explícito de interromper qualquer atividade militar em torno da usina nuclear de Zaporizhzhia, a fim de permitir a continuação de operações seguras.” Kyiv pede a formação de uma comissão permanente. catástrofe nuclear.

Enquanto isso, explosões foram relatadas à noite na cidade de Sebastopol, que abriga uma frota russa na Crimeia ocupada. Isso é relatado pelo site Ukinform, acrescentando que, de acordo com outras fontes, eles dizem que, segundo os russos, são explosões devido à resposta de seu sistema de defesa aérea a um ataque.

Do outro lado do oceano, os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de US$ 3 bilhões em ajuda militar a Kyiv.

Atualizações hora a hora

9.13 – “O Reino Unido e a Ucrânia estão sempre unidos na luta pela liberdade.” Mensagem da Embaixada Britânica em Roma

“24 de agosto marca o 31º aniversário da Declaração de Independência da Ucrânia e é um dia em que se celebra o espírito e a força do povo ucraniano – escreveu a Embaixada Britânica em Roma. Inacreditável, mas este ano marca 24 de agosto, para o povo ucraniano e a comunidade internacional, mesmo 6 meses após a invasão militar russa Para a Ucrânia, uma verdadeira guerra no coração da Europa. A invasão foi um ataque brutal, ilegal e não provocado à soberania nacional e à autodeterminação da Ucrânia.” A embaixada britânica continua: “Seis meses de horror e terror, uma guerra para milhares de ucranianos, seis meses de bombardeios, assassinatos, destruição, violência e estupro, seis meses de fuga em busca de um lugar melhor. mais de 5 milhões de pessoas. Em áreas sob controle russo, destrói a cultura, história e identidades ucranianas do Kremlin. Mas também foram seis meses de resistência, a unidade do povo diante do agressor, a luta por valores democráticos básicos Se Putin esperava uma vitória rápida, ele calculou mal. A liberdade não é um privilégio, nem deve ser dado como certo, mas o bem é obtido com sangue, na luta, e muitas vezes pagou um alto preço. Por isso, a agressão russa deve ser confrontado com força e firmeza.”

8.49 – Zelensky: “Unidos para preservar nossa independência”

O presidente Volodymyr Zelensky enviou uma mensagem por ocasião do aniversário da independência da Ucrânia, que hoje é comemorado em todo o país, tendo como pano de fundo os temores de uma intensificação dos ataques russos, no dia que também cai exatamente seis meses após a invasão. Zelensky escreve: “Neste dia nos encontramos de diferentes lugares: alguém está nas trincheiras, em abrigos ou tanques lutando na linha de frente, outros em um carro, caminhão ou trem para trazer o que precisam primeiro. na frente de um smartphone ou computador E arrecadar dinheiro. Estamos em lugares e condições diferentes, mas temos um objetivo: preservar a independência e a vitória da Ucrânia.”

8.28 – Inteligência britânica: “Durante os seis meses da guerra, a Rússia não fez nenhum progresso significativo.”

A inteligência britânica disse que seis meses após a invasão maciça da Ucrânia, a Rússia não havia feito nenhum progresso tangível. “A ofensiva no Donbass fez pouco progresso – escreveu o Ministério da Defesa britânico no Twitter – e a Rússia espera um grande contra-ataque da Ucrânia. Operacionalmente, a Rússia sofre com a falta de munição, equipamentos e pessoal. O moral é baixo em muitas unidades militares e as condições do exército se deterioraram significativamente » London 007 continua: “A força diplomática da Rússia enfraqueceu e suas perspectivas econômicas de longo prazo são sombrias. Seis meses depois, a guerra russa provou ser custosa e estrategicamente devastadora.”

8.19 – Um dos últimos políticos da oposição da Rússia é preso

Sob a acusação de “ações públicas destinadas a desacreditar as forças armadas”, as autoridades russas prenderam um dos últimos políticos proeminentes da oposição deixados em liberdade no país: o ex-prefeito de Yekaterinburg, Evgeny Roizman. De acordo com uma fonte da TASS, foi aberto um processo criminal contra ele relacionado a vídeos anti-guerra postados em seu canal no YouTube. Em seguida, a Fundação Evgheni Roizman informou que as buscas estavam em andamento nos escritórios e na casa do político, que agora pode pegar até cinco anos de prisão.

8.12- Google dedica um doodle ao Dia da Independência da Ucrânia

Hoje o Google dedica um doodle para o Dia da Independência da Ucrânia da URSS. A obra projetada pela artista de Kharkiv Olga Shtunda é lembrada em 24 de agosto de 1991, quando políticos ucranianos assinaram a Declaração de Independência e exibiram sua bandeira nacional dentro da sala de reuniões da Verkhovna Rada. No Dia Nacional, a Ucrânia recorda todos aqueles que deram a vida pelo país, incluindo aqueles que lutaram e lutaram contra a invasão russa. Os doodles de hoje representam as cores e símbolos ucranianos: “A bandeira nacional azul e amarela representa o vasto céu da Ucrânia, seus riachos e campos de trigo dourados”, explica o Google em uma nota, “Essas cores inspiram seus cidadãos a lembrar que é liberdade – um amor, pessoas corajosas, enérgicas e unidas. O trabalho de rabiscos representa os símbolos nacionais inovadores da Ucrânia de hoje, com o tridente e o emblema do estado.” O Google conclui que “o Dia da Independência deste ano tem um significado especial, pois a Ucrânia continua sua guerra contra a invasão russa em andamento”.

8.09 – Turquia: “A visita de Aya a Zaporizhia reduzirá as tensões”.

O porta-voz do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, disse em entrevista à CNN na quarta-feira que a visita de uma delegação da Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea) à usina nuclear ucraniana em Zaporizhia pode ajudar a reduzir as tensões. O porta-voz sublinhou que a Agência Internacional de Energia Atómica poderá visitar a estação em breve, e que a visita irá aliviar as tensões a qualquer momento, segundo o que foi noticiado pelo canal de televisão turco TRT desta vez. “Ninguém, incluindo a Rússia, quer um desastre nuclear”, acrescentou.

7h50 – Dia da Independência, Kyiv: “Resistimos ao império dos assassinos”

“Independência é quando você percebe que atrás de você está um grande país, o único país do mundo que pode resistir ao império dos assassinos bárbaros.” O conselheiro presidencial ucraniano Mikhailo Podolak escreveu isso no Twitter no dia em que o país lembra sua independência da União Soviética, exatamente seis meses após o início da invasão russa. « Seis meses de guerra de libertação – conclui o tweet -. Seis meses de conquistas e conquistas. Eles só nos deram três dias e hoje todos estão comemorando a Ucrânia. Feliz Dia da Independência! “.

06h30 – Bombardeio russo em Zaporizhia, danos na infraestrutura

Os ataques russos a Zaporizhia continuam. Por volta das 4h desta manhã (3h na Itália), o exército de Moscou bombardeou a infraestrutura da cidade: o prefeito temporário, Anatoly Kortyev, anunciou isso. No momento, não há relatos de feridos ou vítimas.

01.10 – Um funcionário da fábrica Zaporizhia e seu motorista foram mortos por um morteiro.Um funcionário da usina nuclear de Zaporizhzhya e seu motorista foram mortos por um morteiro do lado de fora da instalação. Isto foi afirmado pelo chefe da Agência Nuclear da Ucrânia, Energoatom, Petro Kotin, Al Washington Post Em entrevista na sede da empresa em Kyiv. Kotin explicou que as forças russas colidiram com o táxi que passava pela cidade ocupada pelos russos de Energodar, onde a fábrica está localizada. O governo russo não comentou. Em um vídeo postado pelo prefeito de Energodar, o carro é visto na beira da estrada cheio de buracos e cacos de vidro.

00.45 – Nações Unidas, EUA: a Rússia está nos levando à beira de um desastre nuclear

O vice-embaixador dos EUA nas Nações Unidas, Richard Mills, disse que a Rússia está “nos levando à beira de uma catástrofe nuclear” por usar a usina nuclear de Zaporizhzhya como um “palco de guerra”. “Enquanto falamos, a Ucrânia, os países vizinhos e toda a comunidade internacional estão sob a ameaça de uma catástrofe nuclear, e as pessoas estão compreensivelmente aterrorizadas”, disse Mills em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. “A Rússia criou esse perigo e só a Rússia pode espalhá-lo”, acrescentou. Mills também ecoou o apelo do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, para que a Rússia “estabeleça imediatamente uma zona desmilitarizada na área ao redor da fábrica, o que permitiria que a equipe da AIEA viajasse para a instalação e conduzisse uma inspeção e avaliação de segurança e fiscalização de as operações em curso das instalações nucleares.”

00h30 – Zelensky: “Nenhum passageiro está seguro em nossa terra”

“Ninguém se sente seguro em nossa terra. Todos os colaboradores sabem que não têm futuro. E todos nós não apenas acreditamos nisso: vemos que nosso país tem uma perspectiva.” .“Sou grato a todos aqueles que defendem valores reais. Sou grato a todos que ajudaram a Ucrânia. “Sou grato a todos aqueles que, desde 24 de fevereiro, escolheram o caminho da luta pelo que torna a vida real: pela liberdade, pela independência”, disse Zelensky.

00h00 – Ministro da Defesa da Ucrânia: Perto de uma nova fase da guerra

Estamos próximos de uma nova fase da guerra. Acho que a guerra começou na Ucrânia e terminará na Ucrânia.” Isso foi afirmado pelo ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, em entrevista à CNN, enfatizando que a “fadiga da guerra” em nível internacional é uma das maiores ameaças.

