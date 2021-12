Biden e Putin enfrentam a Ucrânia. Estados Unidos: “Sanções sem precedentes sobre a Rússia”. Moscou: “A OTAN está pressionando as fronteiras”

Biden NS coloque dentro Ele participou de uma entrevista remota de duas horas. no centroUcrânia: O diálogo estava tenso a ponto de empurrar pentagonal Para avaliar um possível plano para evacuar os americanos no caso de uma blitzkrieg. Em vez disso, Moscou enfatizou a responsabilidade pela crise nas relações entre os dois países Rússia NS Oeste Não deve ser colocado sobre os ombros da Rússia, pois é A OTAN está fazendo sérias tentativas para ocupar o território ucraniano E suas capacidades militares estão aumentando em nossas fronteiras. ”

Putin mobilizou meios militares e 100 mil soldados Na fronteira com a Ucrânia, para exigir “garantias legais” contra a expansão da OTAN para o leste e a instalação de armas na fronteira com a Rússia, suas “linhas vermelhas” para manter os estados-tampão com a OTAN. Biden Ao invés disso Ameaçou impor penalidades sem precedentes: Segundo a mídia americana, eles têm como alvo os bancos entourage de Putin e o setor de energia (incluindo Nord Stream), a ponto de atingir a dívida soberana, impedindo a conversibilidade do rublo e excluindo Moscou do circuito SWIFT de remessas em um cenário global escala. Ele também deixou claro que estava pronto para fortalecer a presença militar dos EUA na Europa Oriental.

O presidente dos EUA, que reiterou seu apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia, também pode se orgulhar deUnidade dos Aliados Europeus (Consultado antes e depois da cimeira), incluindo em relação a sanções, conforme confirmado pelo Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen Pouco antes da reunião presencial: “A União Europeia responderá adequadamente em caso de nova agressão, violações do direito internacional e qualquer outra ação maligna tomada contra nós ou nossos vizinhos, incluindo a Ucrânia”, declarou ele, temendo novas sanções , bem como para fortalecer E expandir a lista.

Isso foi logo após o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Ele estava vestido com uniforme de combate para visitar as tropas no front contra os separatistas pró-russos Donbass O novo ministro da defesa ucraniano Oleksiy Reznikov Ele alertou sobre um “banho de sangue” no caso de uma invasão russa. Uma hipótese negada pelo Kremlin e descrita como “histeria” ocidental. Relutante e incapaz de conceder a Putin um veto sobre as ambições da Ucrânia de aderir à OTAN (um objetivo também especificado na constituição daquele país), No entanto, Biden exortou Putin a “recuar da escalada e retornar à diplomacia”.Um caminho acordado com os aliados europeus, baseado na crença generalizada de que “a diplomacia, especialmente através do formato da Normandia, é o único caminho a seguir e a resolução do conflito em Donbass é através da implementação dos Acordos de Minsk.” Os acordos foram há anos. Uma saída, segundo a revista Foreign Affairs, será a entrada dos Estados Unidos na fórmula Normandia (França, Alemanha, Rússia e Ucrânia) estão repensando o processo de paz previsto pelos Segundos Acordos de Minsk em fevereiro de 2015. Uma medida que pode ajudar Kiev a se sentir menos ameaçada por Moscou. E garantir o diálogo direto do Kremlin com a Casa Branca e seu maior interesse pelo xadrez europeu, confirmando o status da Rússia como grande potência. No entanto, outras questões espinhosas foram abordadas na entrevista: estabilidade estratégica, Irã, Afeganistão e segurança cibernética.

Enquanto isso, foi relatado que os parlamentares dos EUA foram incluídos na lei anual de financiamento da defesa 300 milhões de dólares em ajuda ao exército ucraniano Mas não o padrão que teria forçado Joe Biden a impor sanções contra Nord Stream. Na lei, que autoriza um gasto total de US $ 770 bilhões anunciada após a cúpula entre Biden e Vladimir Putin, há também US $ 150 milhões em assistência à segurança para os Estados Bálticos, US $ 4 bilhões para a Iniciativa de Política de Defesa e a Declaração de Apoio à Defesa para Taiwan.