O horror de matar sua esposa e três filhas na época de Covid – Libero Quotidiano

Temendo ver sua família destruída, ele a aniquilou. Isso também está acontecendo na era de uma pandemia. pai de familia Uma pequena cidade no cinturão sul de Berlim decidiu Mate sua esposa das três meninas Então eles tiram suas vidas por isso Certificado de vacinação da Covid falsificado teme que autoridades sequestrem suas filhas E para mandá-lo para a prisão com sua esposa. Em carta de despedida, professor David R. , o homem de 40 anos, e o autor do massacre, com sua vontade de se matar. Tudo aconteceu em uma casa unifamiliar na pequena vila de Senzig em Koenigs and Westerhausen, Brandenburg.

Um vizinho tocou o alarme no sábado passado e a polícia encontrou os cinco corpos. A origem de um certificado de vacinação falsificado que o homem emite para o empregador da esposa. Mas o promotor público descobriu a falsificação e o casal temeu as consequências gernot pantillion. A falsificação de certificados de vacinação na Internet, na Alemanha como em outros lugares, é relativamente fácil e o preço varia de 150 a 300 euros. Durante duas semanas na Alemanha, “usar certificados incorretos” tornou-se um crime punível com multas pesadas e penas de até um ano de prisão.

De acordo com sua carta de despedida, David R. Ele temia que o patrão de sua esposa “quisesse seguir em frente com firmeza” contra o casal. Depois, o massacre da família. Também na Rússia, outro episódio de loucura ocorreu devido aos efeitos da epidemia. Sergei Glazov, o homem que atirou em duas pessoas na prefeitura de Moscou, abriu fogo após uma discussão com um segurança que lhe pediu para usar máscara, o que é obrigatório na Rússia em locais públicos fechados. O homem também feriu quatro pessoas, três delas gravemente, incluindo uma menina de dez anos.