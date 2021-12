Covid, 527 mortos na Alemanha: isso não aconteceu muito desde 12 de fevereiro. Cartão de vacinação para discotecas e grandes eventos chega à Grã-Bretanha

Os registros de morte em Covid em Alemanha Por 10 meses, enquanto em Grã Bretanha é primeiro Boris Johnson Anunciando a introdução de uma série de novas restrições para impedir a propagação da variante Omicron: O principal é inserir o cartão de vacinação para discotecas e grandes eventos. O governo decidiu implementar o chamado “Plano B” Da sua estratégia, face à maior transmissibilidade que emergiu das primeiras análises sobre a nova variável. As medidas prevêem que o corredor verde de vacinação entre em discotecas NS Locais Onde grandes grupos de pessoas se reúnem: O compromisso é acionado, explicou Johnson, em “espaços fechados sem capacidade para mais de 500 pessoas e em espaços externos com lugares sentados para mais de 4.000 pessoas, bem como em qualquer lugar com mais de 10.000 pessoas”. Além disso, o Plano B prevê um retorno à referência generalizada a Trabalho a partir de casa e estender o uso de mascarar para a maioria lugares fechados, incluindo cinemas e teatros.

Enquanto isso, de África do Sul A primeira avaliação chega ao efeito da variável: mesmo que demore algumas semanas para obter uma afirmação definitiva, segundo pesquisadores Conselho de Pesquisa Médica Os primeiros dados mostram que poderia ser Mais contagioso, mas menos grave. De fato, notamos que “não há aumento significativo nas mortes hospitalares em relação ao aumento dramático na taxa de casos na província de Gauteng como um todo”. No entanto, eles alertam que isso pode ser devido ao “usual atraso entre casos e óbitos. A tendência ficará mais clara nas próximas semanas. ” Certamente, pode ser reflexo do maior percentual de pacientes adultos – segundo pesquisa publicada no início de dezembro – e do aumento no número de internações em crianças de 0 a 9 anos. Taxas de transmissão mais altas Comparado com as variáveis ​​anteriores O que não se traduz em taxas de hospitalização mais altas Para o diagnóstico inicial de Covid.

Voltando aos dados europeus, a Alemanha pontuou 527 mortes nas últimas 24 horas. número mais alto De 12 de fevereiro. Isso eleva o número total de vítimas para 104.047. Ainda ele é diminuir a taxa de infecção O número de casos semanais diminuiu de 432 para 427 infecções por 100.000 habitantes. Desde então, 69.000 novos casos foram registrados Instituto Robert Koch. O novo conselheiro Olaf Schulze Enquanto isso, o epidemiologista escolheu um ministro da Saúde Karl Lauterbach Quem será chamado para rescindir o compromisso Vacinação contra cobídeo Para todos os profissionais de saúde, inclusive ajudando os idosos, e dando indicações no debate parlamentar sobre a possibilidade de um Compromisso estendido para todos os cidadãos.