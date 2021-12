‘Pode ser uma vacina natural chegando ao fim da epidemia’

Presidente russo Presidente da Rússia, Vladimir Putin Fique tranquilo quanto à disseminação da nova versão do Doença do coronavírus. “O Varante Omicron Pode ser uma vacina natural “, foi a confirmação número um do Kremlin na televisão ontem, durante uma entrevista sobre o andamento da epidemia, divulgada à estação de notícias russa Rbc. Mas ele concluiu que “não era justo, no entanto, tirar conclusões afetadas” coloque dentro.

Omicron Variante

Mesmo que todos os especialistas recebam com grande interesse e preocupação, a disseminação da nova variante Covid Omicron pode ser menos prejudicial do que o esperado para Putin, que a comparou a um tipo de ‘vacina viva’ ou vacina natural. «De acordo com os dados coletados até o momento, essa alternativa não parece tão prejudicial quanto alguns imaginam, para alguns especialistas pode ser uma vacina natural que está se aproximando do fim da epidemia.Putin explicou.

O presidente russo repetiu sua versão de que as preocupações com a Omicron são prematuras, mesmo para membros do governo em uma reunião em Sochi ontem.

antigo

Esta não é a primeira vez que o termo “vacina natural” é usado na Rússia em conexão com a disseminação do Omicron. Peter ChumakovMembro da Academia Nacional de Ciências Chefe de um importante laboratório Engelhardt já fez a pergunta e ela causou um grande rebuliço no mundo acadêmico.

É esta opinião também o professor Anatoly Altstein do Center for Aesthetic Research. “Se a evidência continuar a aparecer como um Uma cepa ‘mais suave’ de Covid que evita doenças graves na maioria dos casos, pode servir como uma vacina natural».

Uma variante é mais contagiosa, mas leva a consequências menos graves em indivíduos positivos. Esta é a tese básica sobre Omicron de Puntin e os dois especialistas.

Omicron como vacina

No entanto, uma parte significativa da comunidade científica russa atualmente considera o uso da variante Omicron como vacina improvável, infectando deliberadamente os cidadãos. Os estudos sobre o assunto ainda são muito imaturos e, no momento, os detalhes da doença causada pela variante Omicron são desconhecidos da comunidade científica mundial.