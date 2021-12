O segundo filho de Johnson e Carrie, ainda criança – Política

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson e sua esposa Carrie anunciaram o nascimento de seu segundo filho, uma menina, em um hospital de Londres. “Tanto a mãe quanto a filha estão bem. O casal gostaria de agradecer à maravilhosa equipe da maternidade do NHS por todo o cuidado e apoio”, dizia um comunicado.

Wilfred nasceu na verdade da união entre o primeiro-ministro britânico e sua atual esposa em abril de 2020. Johnson, conhecido por sua vida pessoal turbulenta, que foi marcada por três casamentos e um número desconhecido de relacionamentos, com o recém-chegado chegando na família geralmente tendo sete filhos. O líder do Partido Conservador tinha 4 advogados de sua segunda esposa, Marina Wheeler, com quem viveu a união mais longa até hoje, cerca de 25 anos. Outro filho – nascido em 2009 de um caso extraconjugal com a especialista em arte Helen McIntyre que inicialmente negou seu pai – foi legalmente reconhecido em 2013. Somente em setembro passado Johnson admitiu em uma entrevista à TV americana Nbc que tinha todos os seis filhos de sangue. ele certamente tem o crédito de andar, e a ele foi adicionado o menino nascido hoje.