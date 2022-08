“Meu cachorro Brody foi o primeiro a perceber que eu tinha câncer de mama e devo minha vida a ele”

Lucy Giles abraça Brody com força. Ele o enche de beijos e olha para ele com gratidão. Porque aquela mulher de 45 anos não tem dúvidas: foi seu cachorro Terra Nova que a fez entender que tinha câncer de mama.

A amante dos animais, Giles deu as boas-vindas ao gigante negro de 70 kg em julho de 2021, depois que seu parceiro Ashley, 62, passou seis meses no hospital em estado crítico após contrair Covid. Quando Ashley voltou para casa, ela confiou em Lucy, que trabalha como cuidadora, e se tornou seu apoio em tempo integral.

Como parte de sua recuperação, o casal decidiu adicionar Brody a uma grande família de animais de estimação que já tinham em casa: dois cachorros, Leo e Murphy, 18 coelhos, dois gatos e uma tartaruga. Então eles adotaram o gigante gentil Brody, que veio de uma família que não podia mais cuidar dele.

“Em setembro, Brody começou a cheirar e esfregar o nariz na minha axila direita. Isso acontecia principalmente quando eu estava sentada, então eu assistia TV ou simplesmente relaxava e estava sempre no mesmo lugar à minha direita – a mulher diz a Swens -. No começo, pensei que era ele quem queria alguma atenção, mas me pareceu estranho que ele fosse atraído apenas para o meu lado direito. Uma manhã eu estava me lavando no banheiro e decidi bater bem embaixo do seio e me examinar quando senti um caroço na axila.’

Quando ela foi ao hospital, os exames confirmaram o que Brody estava tentando lhe dizer: “O médico disse imediatamente que eu tinha câncer de mama HER2 positivo e que também havia células cancerosas nos gânglios linfáticos. A notícia me chocou muito. porque foi no mesmo dia que minha avó morreu de câncer de intestino, no ano anterior e eu estava com ela quando ela morreu”, continua Giles, que passou então por seis ciclos de quimioterapia seguidos de uma mastectomia com radioterapia. Agora, meses depois, ela ainda está fazendo quimioterapia e não tem sido um dia fácil: “A quimioterapia me faz sentir mal com feridas na boca e alguns sangramentos nasais, mas tenho uma grande rede de apoio de familiares e amigos que vêm me visitar. Brody. Ele provavelmente entrou em nossas vidas por um motivo”.

A mulher decidiu contar sua história não apenas para agradecer ao cachorro, mas também para encorajar outras pessoas a se juntarem a ela em Oxford no sábado, 3 de setembro, para o Shine Night Walk deste ano, uma caminhada de 10 km para arrecadar dinheiro para pesquisas sobre o câncer no Reino Unido.

